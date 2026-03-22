El técnico del Tottenham se ausenta de conferencia de prensa tras derrota por un duelo familiar

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Igor Tudor, entrenador del Tottenham, reacciona durante el partido de fútbol de la Liga Premier entre el Tottenham Hotspur y Nottingham Forest, el domingo 22 de marzo de 2026, en Londres. (AP Foto/Dave Shopland) AP

La agencia británica Press Association informó que a Tudor le comunicaron la muerte en un “familiar inmediato” después del pitazo final. Su asistente, Bruno Saltor, realizó las entrevistas posteriores al partido en ausencia de Tudor.

“Es un asunto familiar personal y, obviamente, es un momento difícil para él”, manifestó Saltor.

La derrota en casa dejó al Tottenham un puesto y un punto por encima de la zona de descenso.

El Tottenham —uno de los equipos más emblemáticos del fútbol inglés y miembro fundador de la Liga Premier— sigue sin ganar en la máxima categoría en 2026. Su última victoria fue el 28 de diciembre de 2025 y ha perdido seis de sus últimos siete partidos.

Ha estado presente de manera ininterrumpida en la máxima división de Inglaterra desde la creación de la Liga Premier en 1992.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP