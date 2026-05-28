americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El técnico del Girona, Míchel Sánchez, se va tras el descenso y rumores con el Ajax

GIRONA, España (AP) — El entrenador que llevó al poco conocido Girona a una sorprendente lucha por el título español en 2024 y a debutar en la Liga de Campeones dejó el club el jueves después de que descendiera de la máxima categoría.

ARCHIVO - Míchel Sánchez, el director técnico del Girona, asiste a una conferencia de prensa antes del partido de fútbol de la fase de liga de la Liga de Campeones del día siguiente entre el AC Milan y el Girona en el estadio San Siro de Milán, Italia, el 21 de enero de 2025. (Foto de archivo de AP/Antonio Calanni)
ARCHIVO - Míchel Sánchez, el director técnico del Girona, asiste a una conferencia de prensa antes del partido de fútbol de la fase de liga de la Liga de Campeones del día siguiente entre el AC Milan y el Girona en el estadio San Siro de Milán, Italia, el 21 de enero de 2025. (Foto de archivo de AP/Antonio Calanni) AP

El club catalán informó en un comunicado el jueves que Míchel Sánchez “no continuará en el Girona”, varios días después de que el equipo empatara 1-1 en casa con el Elche, cuando una victoria habría mantenido un lugar en La Liga.

El club elogió a Sánchez por “la manera humana, cercana y respetuosa que ha mantenido en todo momento con los socios, la afición, la dirección y todo el personal del club”.

Medios holandeses informaron esta semana que Sánchez está en conversaciones con el Ajax para asumir el cargo en el cuatro veces campeón de Europa.

Sánchez, de 50 años, se incorporó al Girona en 2021 y condujo al equipo al ascenso desde la segunda división.

El club, que forma parte del City Football Group respaldado por Abu Dabi, luego sorprendió al fútbol europeo en la temporada 2023-24 al liderar la clasificación de La Liga hasta enero y terminar tercero, por detrás del Real Madrid y el Barcelona.

El jugador estrella del Girona esa temporada, Savinho, se incorporó después a su club matriz, el Manchester City. En su campaña de la Liga de Campeones, el Girona ocupó el puesto 33 en la clasificación de 36 equipos.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El técnico de Portugal Roberto Martínez menciona el nombre de Cristiano Ronaldo al anunciar la convocatoria para el Mundial 2026, el martes 19 de mayo de 2026, en las afueras de Lisboa. (AP Foto/Armando Franca)

Portugal anuncia equipo para el Mundial: Cristiano Ronaldo busca historia y recuerdan a Diogo Jota

Destacados del día

Expiloto cubano acusado junto a Raúl Castro recibe condena en EEUU por fraude migratorio

Expiloto cubano acusado junto a Raúl Castro recibe condena en EEUU por fraude migratorio

MINFAR difunde video de tropas élite y lanza advertencia en medio de la creciente tensión con EEUU

MINFAR difunde video de tropas élite y lanza advertencia en medio de la creciente tensión con EEUU

Cubano apedreado en Cancún queda bajo custodia migratoria tras noche de tensión y operativo policial

Cubano apedreado en Cancún queda bajo custodia migratoria tras noche de tensión y operativo policial

REPORTE: Despliegue militar del Pentágono ya rodea a la isla de CUBA
ULTIMA HORA

REPORTE: Despliegue militar del Pentágono ya rodea a la isla de CUBA

Parlamento cubano alerta sobre amenaza militar de EEUU y pide apoyo internacional urgente

Parlamento cubano alerta sobre "amenaza militar" de EEUU y pide apoyo internacional urgente

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter