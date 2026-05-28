El técnico del Girona, Míchel Sánchez, se va tras el descenso y rumores con el Ajax

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ARCHIVO - Míchel Sánchez, el director técnico del Girona, asiste a una conferencia de prensa antes del partido de fútbol de la fase de liga de la Liga de Campeones del día siguiente entre el AC Milan y el Girona en el estadio San Siro de Milán, Italia, el 21 de enero de 2025. (Foto de archivo de AP/Antonio Calanni) AP

El club catalán informó en un comunicado el jueves que Míchel Sánchez “no continuará en el Girona”, varios días después de que el equipo empatara 1-1 en casa con el Elche, cuando una victoria habría mantenido un lugar en La Liga.

El club elogió a Sánchez por “la manera humana, cercana y respetuosa que ha mantenido en todo momento con los socios, la afición, la dirección y todo el personal del club”.

Medios holandeses informaron esta semana que Sánchez está en conversaciones con el Ajax para asumir el cargo en el cuatro veces campeón de Europa.

Sánchez, de 50 años, se incorporó al Girona en 2021 y condujo al equipo al ascenso desde la segunda división.

El club, que forma parte del City Football Group respaldado por Abu Dabi, luego sorprendió al fútbol europeo en la temporada 2023-24 al liderar la clasificación de La Liga hasta enero y terminar tercero, por detrás del Real Madrid y el Barcelona.

El jugador estrella del Girona esa temporada, Savinho, se incorporó después a su club matriz, el Manchester City. En su campaña de la Liga de Campeones, el Girona ocupó el puesto 33 en la clasificación de 36 equipos.

___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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