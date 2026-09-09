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El técnico de Brasil, Ancelotti, convoca a jóvenes para amistosos en Australia e India

RIO DE JANEIRO (AP) — Carlo Ancelotti inició su renovación total de la selección nacional de Brasil al anunciar el miércoles una convocatoria con pocos de los jugadores que llevó al Mundial hace tres meses y varios jóvenes talentos.

El director técnico de fútbol Carlo Ancelotti en las gradas antes del partido de la Ligue 1 de Francia entre el Lille y el Paris Saint-Germain, en Lille, Francia, el viernes 28 de agosto de 2026. (Foto AP/Jean-Francois Badias)
El director técnico de fútbol Carlo Ancelotti en las gradas antes del partido de la Ligue 1 de Francia entre el Lille y el Paris Saint-Germain, en Lille, Francia, el viernes 28 de agosto de 2026. (Foto AP/Jean-Francois Badias) AP

Su equipo disputará dos amistosos contra Australia, el 25 de septiembre en Townsville y el 29 en Brisbane, y su primer partido de la historia contra India el 3 de octubre en Kolkata, donde cuenta con millones de aficionados.

Ancelotti, tal como prometió en una entrevista con The Associated Press en julio tras la eliminación en octavos de final del Mundial ante Noruega, convocó a varios jugadores que también serán elegibles para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, con la esperanza de poder utilizarlos como la columna vertebral de su plantel en el Mundial de 2030.

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Brasil

Porteros: Hugo Souza (Corinthians), Pedro Morisco (Coritiba), Otávio (Cruzeiro).

Defensas: Artur Dias (Athletico Paranaense), Wesley (Roma), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Douglas Santos (Zenit St. Petersburg), Jair (Nottingham Forest), Matheuzinho (Corinthians), Maurio Júnior (PSV Eindhoven), Vitor Reis (Manchester City).

Centrocampistas: Bruno Guimaraes (Arsenal), Andrey Santos (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus), Breno Bidon (Corinthians), Gabriel Bontempo (Santos).

Delanteros: Endrick, Vinicius Júnior (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), João Pedro (Chelsea), Samuel Lino y Pedro (Flamengo).

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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