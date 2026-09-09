El técnico de Brasil, Ancelotti, convoca a jóvenes para amistosos en Australia e India

El director técnico de fútbol Carlo Ancelotti en las gradas antes del partido de la Ligue 1 de Francia entre el Lille y el Paris Saint-Germain, en Lille, Francia, el viernes 28 de agosto de 2026. (Foto AP/Jean-Francois Badias) AP

Su equipo disputará dos amistosos contra Australia, el 25 de septiembre en Townsville y el 29 en Brisbane, y su primer partido de la historia contra India el 3 de octubre en Kolkata, donde cuenta con millones de aficionados.

Ancelotti, tal como prometió en una entrevista con The Associated Press en julio tras la eliminación en octavos de final del Mundial ante Noruega, convocó a varios jugadores que también serán elegibles para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, con la esperanza de poder utilizarlos como la columna vertebral de su plantel en el Mundial de 2030.