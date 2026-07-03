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El técnico de Bélgica, García, dice que no criticó a equipos africanos con comentarios del Mundial

El técnico de Bélgica Rudi Garcia afirmo que no estaba criticando al fútbol africano cuando describió a “esos equipos” que pierden su estructura táctica tras la sensacional remontada de su selección ante Senegal en el Mundial.

El técnico de Bélgica Rudi Garcia tras la victoria ante Senegal en los 16vos de final del Mundial, el miércoles 1 de julio de 2026, en Seattle. (AP Foto/Ted S. Warren)
El técnico de Bélgica Rudi Garcia tras la victoria ante Senegal en los 16vos de final del Mundial, el miércoles 1 de julio de 2026, en Seattle. (AP Foto/Ted S. Warren) AP

Senegal ganaba 2-0 con cinco minutos por jugar, pero los goles postreros de Romelu Lukaku y Youri Tielemans llevaron el partido de dieciseisavos de final a la prórroga. Tielemans luego convirtió un penal en el minuto 125.

Garcia fue entrevistado en televisión momentos después del partido y comentó que "conocemos a esos equipos, pierden su estructura táctica hacia el final del encuentro”.

Luego añadió: “También sabíamos que con el 2-0 (a favor) harían todo para proteger su arco, lo cual en mi opinión es un grave error. Recuérdenme que cuando estemos ganando 2-0 no hagamos eso”.

Los comentarios de Garcia fueron interpretados por algunos observadores como dirigidos a deficiencias del fútbol africano. El francés de 62 años publicó un mensaje en Instagram la noche del jueves para aclarar sus palabras y señaló que de ninguna manera eran una crítica a los equipos africanos.

“Cuando hablé de ‘esos equipos’, me refería a equipos no acostumbrados a gestionar una ventaja en partidos del Mundial de alto nivel. Mis comentarios de ninguna manera estaban dirigidos a los equipos africanos”, manifestó Garcia.

“Podrían haberse aplicado igual de bien a equipos asiáticos, sudamericanos o europeos que no estén familiarizados con ese tipo de presión. Como entrenador menos experimentado que era yo mismo, aprendí por las malas que parar el juego para defender un resultado a toda costa es contraproducente”, añadió.

Los estadísticos de Opta se lo recordaron a Garcia al publicar un mensaje en X en el que indicaron que, cuando dirigía en el fútbol francés, perdió tres partidos de la Ligue 1 después de ir ganando 2-0.

Garcia llevó a Lille al doblete de liga y Copa de Francia en 2011. Después dirigió a Marsella y Lyon, además de Roma y Napoli en Italia, antes de asumir el mando de Bélgica en enero del año pasado.

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Vea más cobertura del Mundial de AP aquí

FUENTE: AP

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