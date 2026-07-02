americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El técnico alemán Julian Nagelsmann, en la mira en casa tras eliminación en el Mundial

BERLÍN (AP) — El entrenador de Alemania, Julian Nagelsmann, se reunió el jueves con sus jefes para responder preguntas sobre la decepcionante actuación de la selección en el Mundial en una reunión especial de crisis en la sede de la federación alemana de fútbol el jueves.

El seleccionador de Alemania Julian Nagelsmann aplaude durante el encuentro ante Paraguay en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial el lunes 29 de junio del 2026. (AP Foto/Petr David Josek)
El seleccionador de Alemania Julian Nagelsmann aplaude durante el encuentro ante Paraguay en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial el lunes 29 de junio del 2026. (AP Foto/Petr David Josek) AP

Nagelsmann está en la mira y su futuro es incierto después de la derrota de Alemania ante Paraguay en la tanda de penales en la primera ronda de eliminación directa el lunes.

El técnico ha recibido críticas en su país por decisiones polémicas, mensajes contradictorios, cambios abruptos respecto de posturas expresadas anteriormente, mantener a jugadores en dificultades en detrimento de otros y, en última instancia, no lograr que el equipo rindiera al nivel que se esperaba. Sus apariciones irritables ante los medios tampoco hicieron mucho para ganarse el favor de los espectadores en casa.

Aunque Nagelsmann prometió quedarse inmediatamente después de la eliminación de Alemania, el presidente de la federación, Bernd Neuendorf, manifestó al día siguiente que el organismo futbolístico “analizaría con calma las razones por las que el equipo no pudo materializar su potencial” y que “después de un golpe tan demoledor, no podemos ni queremos simplemente volver a la normalidad”.

Fue la tercera eliminación temprana consecutiva de Alemania en un Mundial, una vergüenza para un país apasionado por el fútbol que se enorgullece de estar siempre entre los aspirantes al título. Alemania es cuatro veces campeona del mundo y Nagelsmann había elevado las expectativas al declarar que la intención del equipo era volver a ganar el Mundial.

En última instancia, eso hizo poco para justificar metas tan elevadas. Alemania despachó al debutante del torneo, Curazao, luego necesitó goles tardíos de Deniz Undav para vencer a Costa de Marfil, antes de perder su último partido de grupo ante Ecuador y quedar eliminado al perder contra Paraguay.

Antes de la tanda, varios jugadores alemanes rechazaron la solicitud del capitán Joshua Kimmich para ofrecerse a lanzar penales, lo que evidenció que el escenario no se había planificado. El defensor Jonathan Tah fue uno de los jugadores que dio un paso al frente, pero falló el tiro decisivo.

“He revivido ese penal fallado en mi mente miles de veces, intentando de algún modo, en mis pensamientos, dirigir el balón hacia la red”, indicó Tah en una publicación en Instagra. “La realidad es que el balón no entró. Y eso duele. Pero una cosa es segura: lo volvería a tirar”.

El tabloide Bild informó que la reunión del jueves duró alrededor de tres horas y que Nagelsmann habló sobre errores de apreciación tácticos y el ambiente en el campamento del equipo en Winston-Salem, que desde entonces ha sido duramente criticado.

Nagelsmann, de 38 años, tiene contrato como entrenador de Alemania hasta la Eurocopa de 2028, pero, según se informó, Neuendorf y otros le han pedido que renuncie. Se espera una decisión en los próximos días.

___

Vea más cobertura del Mundial de AP aquí

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Gabriel Martinelli festeja tras marcar el segundo gol de Brasil ante Japón en el partido de la ronda de 16vos de final, el lunes 29 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis)

Martinelli marca al final del descuento y Brasil vence a Japón 2-1 en el Mundial

Esta combinación de fotos muestra al francés Kylian Mbappé, al argentino Lionel Messi y al noruego Erling Haaland durante sus respectivos encuentros del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026 (AP Foto/Derik Hamilton, left, Ashley Landis, y Pamela Smith)

Messi, Mbappé y Haaland deslumbran durante el mismo día en el Mundial

Lionel Messi celebra tras anotar un gol para Argentina en el partido contra Austria en el partido por el Grupo J del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Jessica Tobias)

Histórico: Messi bate el récord de goles en Mundiales contra Austria

Destacados del día

Trump apunta contra gasolineras: quiere que los precios bajos de la gasolina lleguen para el 4 de JULIO

Trump apunta contra gasolineras: quiere que los precios bajos de la gasolina lleguen para el 4 de JULIO

VIDEO: Disputa por estacionamiento en Walmart del sur de Florida termina con un hombre muerto tras disparo

VIDEO: Disputa por estacionamiento en Walmart del sur de Florida termina con un hombre muerto tras disparo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla junto a una gorra roja que dice, en inglés, “¡Estados Unidos está de regreso!”, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el viernes 26 de junio de 2026, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Cuentas Trump se lanzan el 4 de julio, con $1,000 para recién nacidos. Esto hay que saber

Díaz-Canel dice que Cuba se prepara para una agresión de EEUU: no habrá sorpresa ni derrota ante Trump hoy

Díaz-Canel dice que Cuba se prepara para una agresión de EEUU: "no habrá sorpresa ni derrota" ante Trump hoy

Trump dice que Cuba está viniendo hacia nosotros tras décadas y aumenta presión sobre La Habana

Trump dice que Cuba "está viniendo hacia nosotros" tras décadas y aumenta presión sobre La Habana

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter