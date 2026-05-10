El sencillo de Morel da la ventaja y los Marlins vencen a los Nacionales 5-2

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Jakob Marsee celebra con su compañero de los Marlins de Miami Christopher Morel tras anotar en un sencillo del dominicano Heriberto Hernández en la octava entrada ante los Nacionales de Washington el domingo 10 de mayo del 2026. (AP Foto/Lynne Sladky) AP

El hit de Morel con un out al jardín central ante Gus Varland (0-1) puso a los Marlins arriba por una carrera en la octava. Tras el segundo doble robo de Miami en la entrada, el dominicano Heriberto Hernández conectó un sencillo de dos carreras que remolcó a Morel y a Jakob Marsee, quien participó en ambos dobles robos para llegar a 12 bases robadas en la temporada, empatado en el quinto lugar de las Grandes Ligas.

Miami lidera con 48 bases robadas.

Andrew Nardi consiguió los dos primeros outs de la novena antes de que el novato Josh Ekness lograra el último out para su primer salvamento en las Grandes Ligas. Miami ganó su segundo juego consecutivo después de perder cinco de sus seis anteriores.

Calvin Faucher (4-2) otorgó una base por bolas y no permitió hits en dos entradas en blanco como relevista.

Liam Hicks puso a los Marlins en la pizarra con un sencillo impulsor en la tercera. Luego Xavier Edwards anotó por un error de fildeo del campocorto Nasim Nuñez en la jugada de selección de fildeador del dominicano Otto Lopez.

El dominicano Sandy Alcantara permitió dos carreras y cinco hits en seis entradas.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP