El sencillo de dos carreras de Anthony Volpe en la 9na impulsa a Yankees a vencer 4-3 a Reales

Compartir en:









Jake Bird estuvo a punto de echar a perder una sólida apertura de Will Warren cuando permitió el batazo de Witt que rompió el empate, por dentro del poste de foul del jardín izquierdo, para abrir la octava entrada.

Pero los Yankees reaccionaron de inmediato ante Lucas Erceg (3-2), comenzando con un hit con el bate roto de Paul Goldschmidt y el doble con un out del bahameño Jazz Chisholm Jr., antes del oportuno sencillo de Volpe al jardín izquierdo.

Tim Hill (2-2) se llevó la victoria, mientras que David Bednar sorteó una base por bolas con dos outs en la novena para conseguir su 12do salvamento de la temporada.

Fue Erceg quien terminó desperdiciando una sólida apertura del abridor de los Reales, Michael Wacha, y una entrada aún más efectiva de Daniel Lynch IV, quien había retirado a la parte alta del orden al bate de Nueva York en la octava para entregar una ventaja de 3-2 al cerrador de Kansas City.

Cody Bellinger conectó un jonrón más temprano en el juego por los Yankees, que no han perdido ante los Reales desde el 10 de septiembre de 2024. Esa racha incluye los últimos 11 enfrentamientos de temporada regular y el juego decisivo de la Serie Divisional de la Liga Americana de 2024.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

Compartir en:







