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El secretario británico de Defensa dimite y tacha de insuficiente el presupuesto militar

LONDRES (AP) — El secretario de Defensa británico, John Healey, renunció el jueves y afirmó que el gobierno no está dispuesto a gastar lo suficiente en las fuerzas armadas en un momento de amenaza creciente.

Healey dijo al primer ministro, Keir Starmer, que el plan de inversión en defensa del gobierno se queda “muy por debajo de lo que se requiere en este momento peligroso”.

La publicación del presupuesto se ha retrasado en medio de reportes de desacuerdo entre el Ministerio de Defensa y el Tesoro.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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