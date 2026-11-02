El-Sayed y demócratas de Michigan buscan movilizar votantes tras deserción en el Senado

El candidato demócrata al Senado de Michigan, Abdul El-Sayed, habla durante un mitin de campaña en la Universidad de Eastern Michigan, el lunes 2 de noviembre de 2026, en Ypsilanti, Michigan. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson) AP

El empuje final siguió a un domingo dramático, cuando la legisladora Haley Stevens respaldó al republicano Mike Rogers tras aparecer junto a él en la iglesia. Eso provocó su expulsión del Partido Demócrata estatal y desató una dura condena de los líderes del partido, incluidos aliados de larga data.

Al hablar el lunes por la mañana en la Universidad Eastern Michigan, El-Sayed no mencionó la controversia y, en cambio, subrayó que su campaña trataba de los votantes, no de él mismo. Cuando le preguntaron qué les diría a los simpatizantes nerviosos por el impacto del respaldo de Stevens en la contienda, El-Sayed simplemente respondió: “Vayan a votar”.

“Solo hay una cosa que podemos hacer para controlar el resultado”, añadió. En el mitin del lunes lo acompañaron sus abuelos y la senadora Elizabeth Warren, quienes saludaron a la multitud.

Con más de 2,3 millones de votantes de Michigan que ya habían emitido su voto hasta el lunes, la pregunta es si el extraordinario drama político importará para quienes aún no han votado. Casi 4,5 millones de personas votaron en las elecciones de 2022. El periodo regular de votación anticipada presencial del estado terminó el domingo, y las urnas reabrirán en todo el estado el martes.

“Bueno, casi la mitad de la gente ya votó”, comentó Lori Goldman, organizadora demócrata en el condado Oakland, un bastión del partido cerca de Detroit. “Pero para el resto, esto podría importar muchísimo”.

Para Rogers y los republicanos, el respaldo representó un golpe político notable. Rogers se comunicó personalmente con Stevens durante el fin de semana, según una persona con conocimiento directo de las conversaciones. Incluso el propio equipo de Rogers desconocía la aparición conjunta planeada en Perfecting Church hasta la mañana del domingo y se enteraron del respaldo de Stevens hasta que se publicó en internet, indicó la persona. La campaña estaba promocionando el respaldo ante los votantes el lunes.

Para los demócratas, la deserción dejó al descubierto divisiones persistentes en torno a El-Sayed, quien derrotó por estrecho margen a Stevens en unas primarias costosas y ásperas, marcadas por desacuerdos sobre Israel y la guerra en Gaza. Los líderes del partido habían pasado las últimas semanas de la campaña intentando apuntalar el apoyo a El-Sayed, en particular entre votantes judíos y negros que habían respaldado con fuerza a Stevens.

Esos líderes —incluidos algunos que siguen criticando al candidato— reprendieron a Stevens y afirmaron que esto solo energizaría a su base. El-Sayed informó que recaudó 2,4 millones de dólares el domingo, su mayor día de recaudación de fondos de la campaña, mientras que el partido estatal dijo que vio un aumento de personas ofreciéndose como voluntarias para tocar puertas.

“No creo que esto cambie los resultados electorales, salvo que galvaniza a los demócratas”, manifestó el presidente del Partido Demócrata de Michigan, Curtis Hertel.

Stevens recibe una reprimenda masiva tanto de antiguos simpatizantes como de críticos

Durante meses, los demócratas de Michigan estuvieron divididos sobre a qué candidato apoyar en las primarias de agosto, cuando El-Sayed derrotó a Stevens por alrededor de 14.000 votos.

Pero en las semanas posteriores, muchos se han alineado en torno a El-Sayed como candidato del partido, e incluso quienes no lo han hecho han expresado una indignación atónita por el respaldo de Stevens a Rogers.

Adrian Hemond, estratega demócrata que apoyó a Stevens y ha sido tan crítico de El-Sayed que planea dejar en blanco la contienda al Senado, dijo que el respaldo de la congresista no tuvo nada que ver con sus diferencias de política pública: “Si fuera así, lo habría hecho hace un mes”.

“Esto es colosalmente estúpido. Pero no tiene nada que ver con el fondo. Tiene que ver con la animadversión personal entre estos dos”, sostuvo Hemond.

Goldman, quien apoyó a Stevens en su primera campaña al Congreso y la conoce desde hace una década, dijo que quedó impactada por el giro.

“Creo que ella tiró por la borda una carrera que tenía importancia”, expresó Goldman. “Estoy atónita. Estoy atónita. Y me siento un poco desconsolada por ella”.

Debbie Rosenman, quien dirige dos organizaciones demócratas en el sureste de Michigan, una zona que Stevens ha representado parcialmente en el Congreso durante años, dijo que el respaldo dejó a los demócratas locales sintiéndose traicionados.

“Lo que estoy escuchando es furia”, señaló Rosenman. “Están simplemente enfurecidos con ella y se sienten traicionados por ella”.

Rosenman dijo que la ira también se tradujo en un aumento de la actividad de voluntariado, con personas que se presentaban en las oficinas de campaña sin haberse inscrito con anticipación. Tantos voluntarios estaban buscando asignaciones para hacer campaña puerta a puerta, explicó, que los organizadores tuvieron que trasladar material de campaña entre sedes para cubrir la demanda.

Una cronología de la caída demócrata

Poco después de su derrota en las primarias, Stevens respaldó a El-Sayed y dijo que haría “lo que él quiera que yo haga” en la campaña. Pero permaneció ausente de la campaña durante meses, algo que se volvió cada vez más notorio a medida que líderes judíos criticaban a El-Sayed.

El-Sayed ha sido un crítico abierto de Israel y ha recibido críticas por declarar que “las personas heridas, hieren a otras personas” tras un ataque a una sinagoga, y por aparecer en la campaña con el controvertido streamer Hasan Piker.

Esas controversias ocurrieron en gran medida antes del respaldo de Stevens a El-Sayed. Desde entonces, él se ha disculpado por sus comentarios tras el ataque a la sinagoga y no ha vuelto a aparecer con Piker. Pero Stevens y algunos líderes judíos han sostenido que él no ha hecho lo suficiente para atender sus preocupaciones. Su prometido, Jason Turkish, dijo la semana pasada que votaría por Rogers.

Las tensiones llegaron a un punto crítico por un evento de unidad planeado para el domingo, con Stevens y El-Sayed. Después de sus choques públicos sobre Israel y de que un anuncio de campaña de un grupo externo amenazara con eclipsar el encuentro, la representante Debbie Dingell, una figura demócrata veterana de Michigan cercana a Stevens, dijo que retiró la invitación a la congresista porque la disputa se había vuelto “una distracción”.

Dingell y otros demócratas dijeron que Stevens los había tranquilizado repetidamente durante la semana, asegurándoles que la disputa no haría que retirara su apoyo a El-Sayed.

Pocos anticiparon lo que ocurriría el domingo por la mañana, cuando Stevens entró a una iglesia de Detroit junto a Rogers y se sentó con él en los bancos. Poco después anunció su respaldo al republicano.

“Esto tiene que ver con que Abdul se enoja cada vez más y dice: ‘No quiero a esta gente en mi campaña’”, dijo Stevens más tarde en una entrevista con CNN. “Esto es un peso que me quito de encima. Estoy siendo franca con todo el mundo”.

Dingell, visiblemente afectada durante una entrevista posterior con CNN, calificó los comentarios de Stevens como “una de las entrevistas más dolorosas que he visto” y dijo que había estado preocupada por la congresista toda la semana.

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Cappelletti informó desde Washington.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP