El Salvador decomisa 6,6 toneladas de cocaína en dos submarinos artesanales en alta mar

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Merino detalló que la primera de las embarcaciones fue interceptada a 582 millas náuticas o 1.074 kilómetros de la costa salvadoreña, en aguas internacionales, incautándose 3,425 toneladas de cocaína. La segunda fue interceptada seis horas después también en aguas internacionales con 3,255 tonelada de la droga.

La cocaína iba oculta en tanques de lastre en las embarcaciones diseñadas para evadir la detención visual y el rastreo de radares, aunque buzos de la marina salvadoreña lograron detectarlas y localizarlas. En la operación se capturaron a diez personas, cuatro colombianos, tres nicaragüenses, dos panameños y un ecuatoriano.

A inicios de febrero, las autoridades decomisaron 6,0 toneladas de cocaína en 330 bultos en un buque de apoyo multipropósito registrado bajo bandera de Tanzania.

Con la reciente incautación, El Salvador acumula en el 2026 un total de 13,286 toneladas de cocaína decomisada, con un valor aproximado en el mercado negro de 332 millones de dólares, según las autoridades.

Merino refirió que durante la administración del presidente Nayib Bukele, que asumió su primer mandato el 1 de junio de 2019, se han incautado 88,7 toneladas de diferentes tipos de droga.

FUENTE: AP