americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El "Ro" noruego de Haaland se pone a prueba contra Costa de Marfil en el Mundial

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — Noruega decidió bajar sus remos en una carrera que consideró irrelevante para recuperar fuerzas. Aunque sorprendió, la estrategia le ha permitido a Erlin Haaland y a sus compañeros llegar fuertes al desafío contra una Costa de Marfil que por primera vez en su historia traspasó las mareas turbulentas de una primera ronda de Copa del Mundo.

Erling Haaland festeja un gol por la selección de Noruega en el duelo del Mundial ante Senegal, disputado el lunes 22 de junio de 2026 (AP Foto/Frank Franklin II)
Erling Haaland festeja un gol por la selección de Noruega en el duelo del Mundial ante Senegal, disputado el lunes 22 de junio de 2026 (AP Foto/Frank Franklin II) AP

Para el choque el lunes en Dallas por los dieciseisavos del Mundial, los Vikingos llegan con sus titulares descansados, entre ellos el artillero del Manchester City y el creativo Martin Odegaard del Arsenal, luego que el técnico Stale Solbakken optara por preservarlos en el partido contra Francia que definía el liderato de del Grupo I.

“Ningún equipo tuvo tan poco descanso entre el último partido y este, y tenemos otro encuentro en pocos días, así que no hay nada que pensar”, justificó Solbakken. “Tenemos energía. Tenemos buenas oportunidades. Queremos avanzar hasta donde podamos en el torneo y en eso nos enfocamos”.

Los europeos, que se han descatado en la competencia por la performance de sus hinchada que recrea el “Ro” (rema) en las tribunas, se perfilan como favoritos por la potencia de su ataque liderado por Haaland, que anotó cuatro goles en dos partidos de fase de grupos en el regreso de los nórdicos al máximo certamen después de 28 años.

El delantero, de 1,95 metros, ha marcado en 12 partidos consecutivos con Noruega. Suma 24 goles en ese tramo. En la actual edición del certamen, está a dos del máximo goleador Lionel Messi y a uno de igualar al francés Kylian Mbappé.

Pero los Elefantes, que superaron la primera ronda por primera vez en cuatro participaciones mundialistas, exhibieron disciplina ofensiva y un juego de ataque que amerita tomar recaudos con Amad Diallo y la revelación Yan Diomandé, el extremo de Leipzig por quien el campeón europeo Paris Saint-Germain ha ofertado 100 millones de dólares mientaras disputa el Mundial.

El ganador de este partido llegará a los octavos de final, donde se enfrentará a Brasil o a Japón en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey el 5 de julio.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Esta combinación de fotos muestra al francés Kylian Mbappé, al argentino Lionel Messi y al noruego Erling Haaland durante sus respectivos encuentros del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026 (AP Foto/Derik Hamilton, left, Ashley Landis, y Pamela Smith)

Messi, Mbappé y Haaland deslumbran durante el mismo día en el Mundial

Lionel Messi celebra tras anotar un gol para Argentina en el partido contra Austria en el partido por el Grupo J del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Jessica Tobias)

Histórico: Messi bate el récord de goles en Mundiales contra Austria

Destacados del día

Doctora cubana y su bebé siguen desaparecidos tras sismos en Venezuela: Su familia no sabe nada

Doctora cubana y su bebé siguen desaparecidos tras sismos en Venezuela: "Su familia no sabe nada"

Familias de pareja cubana desaparecida en Venezuela: No hemos sabido nada tras derrumbe en La Guaira

Familias de pareja cubana desaparecida en Venezuela: "No hemos sabido nada" tras derrumbe en La Guaira

Un niño duerme en la calle ante casas dañadas por los sismos en Catia La Mar, Venezuela, el domingo 28 de junio de 2026. (AP Foto/Pedro Mattey)

Una fuerte réplica sacude Venezuela mientras los rescatistas buscan sobrevivientes

Confirman muerte de niña cubana y su prima tras sismos en Venezuela; su hermano Dayan continúa desaparecido...

Confirman muerte de niña cubana y su prima tras sismos en Venezuela; su hermano Dayan continúa desaparecido...

Rescatistas hallan a 33 personas con vida bajo escombros tras terremotos en Venezuela; muertos suben a 1.430

Rescatistas hallan a 33 personas con vida bajo escombros tras terremotos en Venezuela; muertos suben a 1.430

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter