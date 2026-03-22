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El River Plate de Coudet extiende racha ganadora, Boca pone fin a sequía de triunfos en La Bombonera

BUENOS AIRES (AP) — River Plate encadenó su tercer triunfo consecutivo bajo el mando de Eduardo Coudet, al derrotar 2-0 a domicilio a Estudiantes de Río Cuarto, mientras que Boca Juniors volvió a cantar victoria tras cuatro empates consecutivos en La Bombonera, al imponerse a Instituto de Córdoba también por 2-0, en sendos partidos disputados este domingo por la 12da. Fecha del Torneo Apertura del fútbol argentino.

El “Millonario” alcanzó la cima de la Zona B por unas horas, hasta el choque entre Independiente Rivadavia y Rosario Central más tarde en la jornada. Dependiendo de ese resultado, el equipo de Coudet quedará necesariamente como escolta de uno u otro. En tanto, el “Xeneize” avanzó al sexto puesto de la Zona A.

En Río Cuarto, un River que no brilló en absoluto e incluso sufrió hasta el final ante un rival modesto que se encuentra en zona de descenso, terminó imponiéndose con penal convertido por Gonzalo Montiel, a los 70 minutos, y un tanto del sustituto Maxi Salas, a los 90+10.

El VAR cumplió un rol relevante en el estadio “Antonio Candini”, en tres oportunidades “corrigió” decisiones: un penal para la visita originado en una mano que en realidad había sido fuera del área; un gol finalmente anulado al local por fuera de juego de Tomás González tras un desvío en Lucas Martínez Quarta, y una falta penal sobre Sebastián Driussi que a la postre fue transformada en gol por Montiel y que el árbitro Nazareno Arasa no había percibido en un primer momento.

En la primera etapa, el conjunto de Coudet, con el juvenil Joaquín Freitas desde el arranque en lugar del ecuatoriano Kendry Páez, no consiguió imponer condiciones y cayó en la telaraña dispuesta por el entrenador interino del “León”, Gerardo Acuña. En el complemento, a River tampoco le fluyó el juego.

La innecesaria falta penal de Facundo Cobos sobre Driussi facilitó el triunfo del “Millonario”, que tras un par de cambios de naturaleza defensiva por parte del entrenador se refugió peligrosamente muy atrás.

Cuando el partido moría, el sustituto colombiano Juanfer Quintero asistió a Salas para una contra con final feliz. El ex Racing Club volvió a marcar después de casi medio año de sequía con la camiseta de la banda roja.

“Era importante sacar los tres puntos. Si hay que pelear, tenemos que pelear. No tenemos las características para pelear, pero lo logramos sacar adelante”, declaró Coudet.

En La Bombonera, Boca festejó con un golazo de su nueva joya, Tomás Aranda, a los 51, más el aporte goleador del paraguayo Adam Barreiro, a los 56. Instituto tuvo varias chances para marcar, sobre todo en el primer tiempo, pero falló en la puntada final. Con todo, el anfitrión fue superior y ganó con justicia.

Tras sacar un derechazo ajustado al palo, Aranda rompió en llanto al festejar su primer gol en primera división, en su cuarto partido consecutivo como titular. El juvenil de 18 años fue convocado para entrenar a partir de este lunes con la selección argentina Sub 20.

Poco después, una sucesión de rebotes terminó con una definición certera de Bareiro, quien minutos antes había estrellado un cabezazo en el palo. Así Boca, que tuvo como una de sus figuras al español Ander Herrera, prácticamente liquidó el pleito.

Más tarde, un error de Ayrton Costa terminó en el descuento de Jeremías Lázaro, luego anulado por offside previo. Enseguida, el arquero Agustín Marchesín sufrió un problema muscular y dejó el campo, reemplazado por Leandro Brey.

La “Gloria” contó con alguna chance postrera de acercarse en el marcador. También el “Xeneize” pudo firmar una goleada. Como fuera, sus hinchas se retiraron de La Bombonera ilusionados por el rendimiento de su equipo, sobre todo ante la cercanía temporal del comienzo de la Copa Libertadores.

FUENTE: AP

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