El rey Carlos III hará una visita oficial a Estados Unidos y Bermudas a fines de abril

La visita celebrará los vínculos históricos entre Estados Unidos y el Reino Unido, al conmemorar el 250to aniversario de la independencia estadounidense.
Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
LONDRES (AP) — El rey Carlos III de Inglaterra realizará una visita de Estado a Estados Unidos y a Bermudas a finales de abril, informó el Palacio de Buckingham.
La visita celebrará los vínculos históricos entre Estados Unidos y el Reino Unido, al conmemorar el 250to aniversario de la independencia estadounidense.
Carlos ha visitado Estados Unidos 19 veces, pero será su primera visita de Estado al país. Su madre, la reina Isabel II, realizó cuatro visitas de Estado a Estados Unidos.
El rey también viajará a Bermudas, su primera visita al territorio de ultramar como monarca.
___
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
Suscribite a nuestro Newsletter