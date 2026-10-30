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El reto más urgente de la carrera de la IA es un marco ético institucional, afirma el papa

ROMA (AP) — El papa León XIV dijo el viernes, en una reunión de investigadores y expertos en inteligencia artificial realizada en el Vaticano, que el desafío “más urgente” es identificar instituciones internacionales que pongan en práctica los principios éticos que guían el desarrollo de la IA.

El papa León XIV sostiene su audiencia general seminal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el miércoles 28 de octubre de 2026. (AP Foto/Gregorio Borgia)
El papa León XIV sostiene su audiencia general seminal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el miércoles 28 de octubre de 2026. (AP Foto/Gregorio Borgia) AP

El pontífice estadounidense, que ha convertido la IA en una prioridad clave, señaló que los principios ya se conocen, pero lo que falta son las instituciones que puedan salvaguardar de manera eficaz el bien común global.

“Esto exige normas compartidas, supervisión independiente y mecanismos claros de rendición de cuentas, para que las decisiones relativas al desarrollo y uso de la IA puedan ser examinadas, cuestionadas cuando sea necesario, y acompañadas de remedios adecuados ante cualquier daño causado”, expresó ante la reunión.

El encuentro se celebró en el Vaticano y fue copatrocinado por la Pontificia Academia para la Vida, el centro de reflexión bioética del Vaticano, y el Future of Life Institute. Fue una oportunidad para que la comisión interna del Vaticano sobre IA interactuara con expertos del sector.

En su encíclica sobre IA de 2026, “Magnifica Humanitas”, León pidió una regulación sólida de la IA y que sus desarrolladores trabajen por el bien común en lugar de por el lucro.

León destacó el viernes muchos de los puntos clave de la encíclica, en especial, al insistir en que el futuro de la IA no está predeterminado y que mucho dependerá de las decisiones que tomen hoy los desarrolladores y los líderes políticos.

Además, subrayó que las máquinas son herramientas, no personas, y que no se les debe otorgar estatus legal ni delegarles decisiones de vida o muerte. Pero afirmó que lo “más urgente” entre todos los desafíos que enfrenta el campo de la IA es el marco ético institucional.

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La cobertura de temas religiosos de The Associated Press recibe apoyo mediante la colaboración de la AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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