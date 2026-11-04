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El reinado de Zverev como número 1 del tenis masculino inicia con derrota en 2da ronda en París

PARÍS (AP) — El ciclo de Alexander Zverev como número 1 del tenis masculino comenzó el miércoles con una derrota 7-6 (5), 6-2 ante Lorenzo Musetti en la segunda ronda del Masters de París.

Alexander Zverev devuelve ante Lorenzo Musetti en la segunda ronda del Masters de París, el miércoles 4 de noviembre de 2026. (AP Foto/Teresa Suárez)
Alexander Zverev devuelve ante Lorenzo Musetti en la segunda ronda del Masters de París, el miércoles 4 de noviembre de 2026. (AP Foto/Teresa Suárez) AP

Zverev ascendió al primer puesto del ranking el lunes, coronando una gran temporada en la que conquistó los dos primeros títulos de Grand Slam de su carrera en Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos.

A pesar de jugar en una pista rápida bajo techo que se adaptaba a su saque y a sus golpes agresivos desde el fondo, el imponente alemán se mostró desacertado ante Musetti. El impredecible italiano selló la victoria con un ace en un duelo desigual en el que conectó más golpes ganadores (29-25) y cometió menos errores no forzados (12-21) que Zverev.

Novak Djokovic, el dueño de la cifra récord de 24 títulos de Grand Slam, enfrentababa más tarde a Rinky Hijikata, un australiano que superó la fase de clasificación del torneo.

Carlos Alcaraz, quien con 23 años suma siete consagraciones en las grandes citas, medía fuerzas con el estadounidense Alex Michelsen. El cuarto cabeza de serie ruso Daniil Medvedev iba contra el peruano Ignacio Buse.

Djokovic necesita alcanzar las semifinales para tener opciones de clasificarse a las Finales ATP, que cierran la temporada, más adelante este mes. Solo quedan dos plazas para el evento del 15 al 22 de noviembre en Turín, y después de París solo resta un torneo ATP250 en Estocolmo.

En otros partidos de segunda ronda, Frances Tiafoe —tres veces semifinalista del US Open y séptimo cabeza de serie— desperdició cuatro puntos de partido en la derrota 6-3, 1-6, 7-6 (9) ante el francés Quentin Halys.

La derrota de Tiafoe aseguró la presencia de Arthur Fils para las Finales ATP, el torneo de fin de temporada con los ocho mejores del año. Es el primer francés que se clasifica a la cita desde Gael Monfils en 2016.

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Vea aquí la cobertura completa de tenis de AP

FUENTE: AP

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