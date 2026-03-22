El receptor Reese McGuire vuelve a los Medias Blancas por 1,2 millones y un año

GLENDALE, Arizona, EE.UU. (AP) — El receptor Reese McGuire se reincorpora a los Medias Blancas de Chicago con un contrato de un año por 1,2 millones de dólares, anunció el equipo el domingo.
McGuire, de 31 años, fue dejado en libertad por Milwaukee más temprano ese día, después de firmar a finales de enero un contrato de ligas menores con los Cerveceros.
McGuire pasó la temporada pasada con los Cachorros de Chicago, con los que bateó para .226, con nueve jonrones y 24 carreras impulsadas. Estuvo con los Medias Blancas durante la temporada 2022.
Seleccionado en la primera ronda por Pittsburgh en 2013, McGuire tiene un promedio de bateo de por vida de .248, con 25 jonrones en etapas con Toronto, los Medias Blancas, Boston y los Cachorros. Ha retirado en intento de robo al 27,1% de los corredores que han tratado de estafarse una base a lo largo de su carrera.
