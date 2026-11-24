El receptor abierto de los Commanders de Washington, Antonio Williams (14), corre con el balón durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Bengals de Cincinnati en Landover, Maryland, el lunes 23 de noviembre de 2026. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson) AP

Pero desde entonces, el novato Antonio Williams le ha dado a Washington un arma emergente para el quarterback Jayden Daniels. Y, como se vio contra los Bengals la noche del lunes, el despegue de Williams puede ser la diferencia entre victorias y derrotas.

Fue buscado en 11 de los 35 intentos de pase de Daniels y tuvo nueve recepciones para 122 yardas. Las últimas dos recepciones, y 64 yardas, dejaron al equipo bien adentro del territorio de los Bengals y en posición de patear un gol de campo ganador cuando el tiempo se agotaba.

“Eso es una cuestión de sincronización; se necesita confianza para estar en el lugar correcto porque tienen que ser jugadas que se desarrollan más profundo. Definitivamente es algo que llega con repeticiones. Ver esas repeticiones a toda velocidad en los entrenamientos, de ahí es de donde salen, sin duda”, señaló el entrenador de los Commanders, Dan Quinn el martes sobre la conexión entre Williams y Daniels.

A través de 10 partidos esta temporada, la selección de tercera ronda suma 52 recepciones para 448 yardas y dos touchdowns. En una ofensiva que ha estado buscando opciones, Williams ha aportado eso y más.

Quinn señaló que Williams tiene una excelente inteligencia futbolística, lo que le ha permitido moverse por la ofensiva según sea necesario tan temprano en su carrera.

“Él y (Stefon Diggs) tienen algunos rasgos similares y ambos pueden jugar por fuera. Entonces, ¿cómo manipulamos (a las defensas rivales)? ¿Cómo los ponemos juntos y no en exactamente los mismos lugares? Me ha impresionado la cantidad de trabajo que hace. Verlo romper algunas tacleadas y jugar físico, esas fueron algunas cosas que también me llamaron la atención, que él está incorporando a su juego”, comentó Quinn.

Cuando llegó a Washington a principios de año, se esperaba que tuviera un impacto a largo plazo en una ofensiva que incluía a McLaurin y que más tarde sumó a Diggs mediante la agencia libre. Pero se esperaba que desempeñara un papel secundario o terciario en 2026.

Ahora, Williams está teniendo un impacto enorme muy temprano en su carrera cuando su equipo más lo necesitaba.

Qué está funcionando

La ofensiva de dos minutos de Washington. En las últimas dos semanas, los Commanders han ganado partidos anotando puntos en situaciones en las que era obligatorio anotar. Contra los Giants en la Semana 10, lograron un touchdown en apenas tres jugadas con 57 segundos por jugar para tomar una ventaja que no soltarían. Su duelo el lunes contra los Bengals fue mucho más dramático, ya que una serie de cinco jugadas y 64 yardas terminó en un gol de campo cuando el tiempo expiraba.

Qué necesita ayuda

La ofensiva en zona roja. Los Commanders anotaron 22 puntos en sus últimas seis series ofensivas del partido, contando desde su última serie de la primera mitad. Pero sus cinco series que terminaron en goles de campo se detuvieron en la yarda 18, 22, 7, 24 y 8 de los Bengals. En una serie, Daniels falló a un Diggs desmarcado en la zona de anotación para lo que habría sido un touchdown. De cara al futuro, probablemente no podrán conformarse con goles de campo tan a menudo como lo hicieron contra los Bengals.

Los Commanders viajan el domingo para enfrentar a los Cardinals de Arizona.

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FUENTE: AP