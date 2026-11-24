ARCHIVO — El receptor abierto de los 49ers de San Francisco, Brandon Aiyuk, realiza ejercicios de calentamiento antes de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Cardinals de Arizona en Santa Clara, California, el domingo 6 de octubre de 2024. (Foto AP/Jed Jacobsohn, Archivo) AP

La fuente habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el equipo no ha anunciado públicamente la visita.

Aiyuk no ha jugado en la NFL desde hace más de dos años. Se lesionó la rodilla derecha en octubre de 2024, pero manifestó a principios de este mes que está sano y quiere regresar a la liga.

El martes superó el proceso de waivers, lo que le permitió visitar a cualquier equipo después de que los 49ers lo dieron de baja. Los Commanders serán ahora la primera parada de Aiyuk y, potencialmente, la única.

El jugador de 28 años tuvo una salida conflictiva de San Francisco. Los 49ers anularon previamente más de 26 millones de dólares del contrato de Aiyuk para 2026 por no participar en reuniones ni otras actividades del equipo mientras se rehabilitaba de la lesión de rodilla, que ocurrió apenas siete partidos después de iniciada la temporada 2024.

Venía de una temporada 2023 en la que registró 75 recepciones para 1.342 yardas y siete touchdowns, y fue elegido All-Pro del segundo equipo.

Durante el verano, Aiyuk afirmó en redes sociales que firmaría con los Commanders “mañana” si los 49ers lo dejaban en libertad. Si efectivamente firma en Washington, ello le permitiría reunirse con su amigo y excompañero universitario, el quarterback Jayden Daniels. Ambos jugaron juntos en Arizona State.

Aiyuk había estado en la lista de jugadores que abandonaron a los Niners desde finales de la temporada pasada.

La NFL aprobó la reincorporación de Aiyuk a principios de noviembre y concedió a los 49ers una exención de plantilla sin sueldo, que expiró el lunes. Al final de ese periodo de dos semanas, el equipo tenía que añadirlo al roster activo o someterlo a waivers.

Los Commanders (4-5-1) vienen de una victoria sorpresiva sobre los Bengals de Cincinnati el lunes. A principios de la temporada, el receptor principal Terry McLaurin sufrió una lesión de rodilla que puso fin a su campaña.

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FUENTE: AP