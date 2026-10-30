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El Rally Dakar vuelve a África tras mudarse a Portugal-Marruecos por el conflicto

PARÍS (AP) — El Rally Dakar de enero comenzará en Portugal y culminará en Marruecos después de ser trasladado desde Arabia Saudí debido al conflicto en Oriente Medio.

ARCHIVO - Sebastien Loeb y Edouard Boulanger compiten durante la novena etapa del Rally Dakar en Arabia Saudí, el 13 de enero de 2026. (AP Foto/Thibault Camus)
ARCHIVO - Sebastien Loeb y Edouard Boulanger compiten durante la novena etapa del Rally Dakar en Arabia Saudí, el 13 de enero de 2026. (AP Foto/Thibault Camus) AP

Los organizadores anunciaron la nueva ruta el viernes. Cancelaron la carrera en Arabia Saudí el fin de semana pasado, pero reafirmaron que regresará al reino en 2028.

El Dakar, la mayor carrera todoterreno del mundo, vuelve a África por primera vez en 20 años.

Se disputará del 9 al 23 de enero. El Algarve albergará el prólogo y la primera etapa, y Marruecos albergará las otras 11 etapas, llegando tan al sur como las afueras de Dajla, con un regreso hacia el norte para finalizar en Marrakech.

Los organizadores indicaron que el recorrido será de 7.824 kilómetros, con 4.341 de ellos correspondientes a especiales, una cifra cercana a la de ediciones recientes. Cada especial tendrá entre 350 y 500 kilómetros.

La carrera comenzó en 1979 desde París hasta Dakar, la capital de Senegal. Fue cancelada con poca antelación en 2008 por la seguridad en el norte de África. Desde entonces se realizó en Sudamérica y, desde 2020, en Arabia Saudí.

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