El PSG y el Madrid de Mourinho buscan frenar a los derrochadores clubes ingleses en la Champions

Kylian Mbappé (derecha) celebra con Vinícius Júnior tras marcar el tercer gol del Real Madrid en la victoria 4-0 ante Málaga en la Liga de España, el domingo 30 de agosto de 2026. (AP Foto/Manu Fernández) AP

El vigente bicampeón Paris Saint-Germain y el Real Madrid, dueño del récord del torneo con sus 15 títulos, han levantado el trofeo tantas veces en esta década —dos— como los clubes de la Premier en conjunto.

El Manchester City, el último equipo inglés en ganar la Liga de Campeones en 2023, inicia el martes en el feudo del FC Porto con un nuevo mediocampo valorado en 440 millones de dólares: Enzo Fernández, Elliot Anderson y el adolescente Ayyoub Bouaddi.

Liverpool recibe al Atlético de Madrid el miércoles tras pagarle al PSG 125 millones de euros (145 millones de dólares) para incorporar a Bradley Barcola, y puede arrancar con una delantera que incluya a tres de los fichajes más caras en la historia del fútbol, junto a Alexander Isak y Florian Wirtz.

Nueve de los 10 traspasos más costosos de este receso de temporada fueron pagadas por clubes ingleses. La excepción fue la compra del Real Madrid por 125 millones de euros (145 millones de dólares) del extremo marfileño de 19 años Yan Diomande, procedente del Leipzig.

Si el Madrid gana esta Liga de Campeones bajo el mando de José Mourinho, su premio en dinero de la UEFA, de un fondo total de 2,5 mil millones de euros (2,9 mil millones de dólares), apenas alcanzaría para cubrir el costo de Diomande y el salario del entrenador que regresa. El Madrid debuta el martes contra el Inter de Milán.

Kylian Mbappé encara su tercera Champions como jugador del Madrid tras su salida del PSG. El astro francés ha tenido que atestiguar como su anterior equipo ha hilvanado títulos seguidos.

“Yo no lo puedo cambiar...la verdad es que me da un poco igual. Sé analizar el fútbol, sé por qué. No pienso que lo sepa todo del fútbol, pero sí más que mucha gente”, comentó Mbappé. "Estoy muy tranquilo. Pero al final, muchas veces, también, no son análisis, sino cosas que venden. Hablan de ti. Y yo pienso que hablar de mí, vende mucho. Entonces... está bien que se hable de mí, sea positivo o negativo.

La compra más grande del PSG en este receso de temporada —el mediocampista Maghnes Akliouche por 50 millones de euros (58 millones de dólares) desde el Mónaco— ni siquiera entró en el top 30 de las tarifas de traspaso a nivel mundial este receso de temporada.

El PSG recibe al Slovan Bratislava el miércoles para iniciar su búsqueda de un tercer título consecutivo.

El esquivo tricampeonato

En las 35 temporadas de la era de la Liga de Campeones, solo el Real Madrid dirigido por Zinedine Zidane —quien ahora por fin está al frente de la selección de Francia— ganó tres seguidas, de 2016 a 2018.

Era más sencillo en el antiguo formato de la Copa de Europa, que era una llave de eliminación directa para los campeones nacionales más el campeón defensor. El Madrid ganó las primeras cinco finales, a partir de 1956, y luego Ajax y Bayern Múnich lograron tres títulos consecutivos cada uno en la década de 1970.

Aun así, el PSG vuelve a ser un candidato fuerte tras sumar también al campeón del mundo español Ferran Torres, al equipo de Luis Enrique, reconocido por su intensidad de trabajo.

El PSG no ha logrado ganar ninguno de sus cuatro partidos hasta ahora en Francia, donde la temporada doméstica comenzó menos de un mes después del Mundial más largo de la historia.

Si el PSG arranca a los tumbos en esta campaña de la Liga de Campeones, difícilmente sería una sorpresa. Los campeones finales terminaron 11 y 15 en la clasificación de 36 equipos en las dos ediciones anteriores, y tuvieron que sobrevivir a la ronda de playoffs eliminatorios en febrero.

Yaya Touré hace historia africana con el Slovan Bratislava

El campeón eslovaco regresa tras perder sus ocho partidos cuando el formato de liga de 36 equipos debutó en 2024.

Esta vez podría haber más impulso con el nuevo entrenador Yaya Touré, ganador de la Liga de Campeones con el Barcelona en 2009 y luego figura en el Manchester City.

En su primer trabajo como técnico, el marfileño logró que Slovan superarse tres rondas de la fase previa, venciendo a los campeones de Georgia, Suecia y Eslovenia, para convertirse en el primer técnico africano en llevar a un equipo a la fase principal del torneo.

Partidos de apertura de la Liga de Campeones el martes

Los primeros en jugar el martes, con inicio a las 18:45 (16:45 GMT) en Europa Central, son el Club Brujas que recibe a Aston Villa, y el AEK Atenas, que juega en casa ante el debutante LASK.

El Villa, campeón vigente de la Liga Europa, dejó una buena impresión en la Supercopa que abrió la temporada, al caer 2-1 ante el PSG en Salzburgo. El arranque del Villa en la Premier se parece al del PSG en Francia: tres partidos, ninguna victoria, ningún gol anotado.

Mourinho conecta al Madrid y al Inter

José Mourinho dirigió por primera vez al Real Madrid en 2010, cuando dejó al Inter de Milán tras atrapar un título de la Liga de Campeones.

Mourinho regresó al Madrid para una segunda etapa 16 años después, todavía con los mismos dos títulos de Liga de Campeones en su carrera que tenía entonces.

El camino hacia un tercero comienza el martes en casa ante el Inter en el estadio Santiago Bernabéu, donde aquella final de 2010 se ganó contra el Bayern. En su primera etapa en el Madrid, el portugués sufrió una eliminación por penales ante el Barcelona en las semifinales de 2012 .

“En el Bernabéu he vivido el mejor y el peor (momento), pero no pienso en esto", reflexionó el lunes. “Pienso que soy entrenador del Real Madrid y que mañana se juega un partido de Champions, no un partido ultraimportante porque no es eliminatorio”.

El Inter está entre cinco clubes, aparte del Madrid, en esta edición de la Liga de Campeones que Mourinho ha entrenado, y el campeón italiano es dirigido por uno de sus jugadores del equipo campeón de 2010, Cristian Chivu.

4 debutantes se bautizan

Mourinho era entrenador del Manchester United en 2017 cuando se creó en Azerbaiyán un club llamado Sabah. Nueve años después, el Sabah debuta en la Liga de Campeones el jueves en Old Trafford para enfrentar a un United dirigido por Michael Carrick, quien era capitán entonces con Mourinho.

El Como, dirigido por Cesc Fàbregas, debuta el jueves en casa ante Leipzig en su pequeño estadio Giuseppe Sinigaglia, quizá en la ubicación más pintoresca de la competición.

Los otros debutantes son el campeón austríaco LASK, gracias a una remontada impactante contra el Celtic en los playoffs, y el campeón noruego Viking.

El renacimiento de Noruega

Noruega fue cuartofinalista, perdiendo con mala fortuna ante Inglaterra, en su primer Mundial en 28 años, y ahora tiene dos equipos en la Liga de Campeones.

El país nórdico no tuvo ninguno durante 18 años hasta el salto de Bodø/Glimt la temporada pasada, y ahora el modesto club situado en el Círculo Polar Ártico sorteó las rondas de clasificación junto con Viking, que ganó su primer título de liga doméstica en 34 años.

Viking debuta en Stuttgart el miércoles y Glimt visita al Bayern el jueves.

Formato de la Liga de Campeones

Ahora en su tercera temporada, el formato renovado de la Liga de Campeones le da a cada uno de los 36 equipos ocho partidos contra ocho rivales distintos, con cuatro en casa y cuatro como visitante.

Los ocho primeros de la clasificación el 27 de enero avanzan directamente al cuadro con cabezas de serie para los octavos de final en marzo. Los equipos ubicados del noveno al 24 entran a la ronda de playoffs eliminatorios a doble partido en febrero. Los equipos del 25 al 36 quedan eliminados.

___

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP