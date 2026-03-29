El primer remolque de Alonso con Orioles impulsa victoria de Baltimore 8-6 ante Mellizos

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Tyler O'Neill de los Orioles de Baltimore conecta un cuadrangular de tres carreras en la cuarta entrada ante los Mellizos de Minnesota el domingo 29 de marzo del 2026. (AP Foto/Gail Burton) AP

Después de que los Mellizos se despegaron con ventaja de 4-0 ante el recién llegado Shane Baz, Baltimore reaccionó para ganar el duelo decisivo de la serie inaugural de la temporada, a tres juegos.

Alonso pegó el batazo del desempate 5-5 en la séptima con un suave sencillo al jardín central ante Mick Abel (0-1). Fue la primera carrera impulsada de Alonso con los Orioles desde que dejó a los Mets en diciembre como agente libre.

Adley Rustchman siguió con un doble impulsor y Coby Mayo añadió un sencillo productor.

Rico Garcia (1-0) consiguió el último out de la séptima, el cubano Yennier Cano ponchó a Royce Lewis con las bases llenas y dos outs en la octava, y Ryan Helsley trabajó la novena para su segundo salvamento.

Baz, adquirido de Tampa Bay en un canje durante la temporada baja, tuvo problemas en su debut con Baltimore apenas dos días después de firmar un contrato de cinco años y 68 millones de dólares. El derecho permitió cuatro carreras y siete hits en 5 1/3 entradas.

Por los Orioles, el dominicano Samuel Basallo de 3-1 con una anotada.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP