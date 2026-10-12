El primer ministro de Líbano promete una investigación tras la incautación de camión con explosivos

Salam describió el incidente como una “operación criminal” y elogió a las fuerzas de seguridad por capturar el camión en la carretera principal que conecta Beirut con el valle oriental de la Bekaa.

El ministro de Información de Líbano, Paul Morcos, indicó que dos personas detenidas en el camión han sido remitidas a las autoridades judiciales y que las agencias de seguridad irán tras otras personas implicadas en el caso.

El camión transportaba 780 kilogramos (1.720 libras) de explosivos, incluidos 250 kilogramos (550 libras) de TNT y 250 kilogramos (550 libras) de explosivo plástico C4, dijeron a The Associated Press funcionarios judiciales.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato de acuerdo con las normas, señalaron que las dos personas detenidas dijeron que sólo les indicaron llevar el material desde la región nororiental de Baalbek hasta Beirut, sin decirles para qué se utilizaría. Debían entregarlo a un hombre al sur de Beirut, a quien identificaron por su nombre de guerra, Zulfiqar, añadieron los funcionarios.

Durante años, Hezbollah ha trasladado armas libremente por partes de Líbano. Eso cambió en marzo, cuando el gobierno libanés declaró “ilegales” todas las actividades militares del grupo respaldado por Irán. Esa decisión se produjo horas después de que Hezbollah disparara cohetes hacia el norte de Israel, lo que desencadenó una guerra de tres meses que mató a casi 4.000 personas en Líbano. El grupo lanzó los cohetes dos días después de que Israel y Estados Unidos iniciaran una guerra contra Irán, su principal aliado.

Morcos citó a Salam diciendo que comprendía la preocupación de la gente por el cargamento, y señaló que los explosivos de tipo C-4 se habían utilizado en varios “infames asesinatos políticos en la historia moderna de Líbano”.

No estaba claro si Hezbollah planeaba usar los explosivos y otros materiales en los drones de fibra óptica que ha empleado contra tropas israelíes que ocupan partes del sur de Líbano.

Salam dijo durante la reunión que los libaneses deberían confiar en que el gobierno no dudaría en impulsar y ampliar la investigación para identificar a “todos los implicados en esta operación criminal y a quienes están detrás de ellos”.

“Nuestro gobierno no tolerará a nadie que se atreva a manipular la seguridad, la protección y la estabilidad del país”, expresó Salam, según Morcos. Agregó que el gobierno tomaría medidas firmes contra la posesión, el transporte o el uso de armas fuera del control del Estado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP