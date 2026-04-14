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El primer ministro canadiense Mark Carney logra una mayoría tras triunfos en 3 comicios especiales

TORONTO (AP) — El primer ministro canadiense, Mark Carney, regresaba al Parlamento el martes con más poder después de asegurarse un gobierno de mayoría al arrasar en tres elecciones especiales.

Los progresistas de Carney tienen ahora 174 de los 343 escaños en la Cámara de los Comunes y no necesitarán el apoyo de los partidos de oposición para aprobar leyes, tras ganar tres distritos que quedaron vacantes después de las elecciones del año pasado.

El gobierno de Carney es el primero en la historia de Canadá en pasar de minoría a mayoría entre elecciones nacionales.

El Partido Liberal podría mantenerse en el poder hasta 2029 tras los resultados del lunes.

“Los votantes han depositado su confianza en el plan de nuestro nuevo gobierno", afirmó Carney en una publicación en redes sociales. "Aceptamos ese apoyo con humildad, determinación y una comprensión clara de lo que exige este momento”.

Carney ganó las elecciones de Canadá el año pasado, impulsado por el enojo público ante las amenazas de anexión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha prometido reducir la dependencia de Canadá de Estados Unidos.

Desde entonces, cinco deserciones de partidos de oposición —incluidas cuatro del principal partido opositor, el Conservador— colocaron a los progresistas de Carney al borde de la mayoría.

Uno de esos tránsfugas mencionó el discurso de Carney en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, como un factor que ayudó en su decisión. En ese discurso, Carney condenó la coerción económica de las grandes potencias contra países más pequeños y recibió elogios generalizados por sus declaraciones.

Carney, exjefe del Banco de Inglaterra y también del banco central de Canadá, ha desplazado a los progresistas hacia el centro-derecha desde que reemplazó a Justin Trudeau como primer ministro en 2025.

En Toronto, Danielle Martin ganó la elección por el distrito de University Rosedale y Doly Begum ganó el distrito de Scarborough Southwest. Mientras tanto, Tatiana Auguste ganó el distrito de Terrebonne, al norte de Montreal.

Nelson Wiseman, profesor emérito de la Universidad de Toronto, señaló que Trump fue un factor importante en el ascenso de Carney a primer ministro, pero que su desempeño en el escenario mundial no ha hecho más que aumentar su popularidad.

“A los canadienses les gustó ver lo bien recibido que fue en Davos y les han impresionado sus viajes al extranjero —visitó 13 países para septiembre del año pasado— en busca de nuevas alianzas, inversiones y pactos comerciales. Los líderes mundiales quieren hacer negocios con él”, comentó Wiseman.

“Carney ha demostrado que es un político formidable. Ha estudiado la política y a los políticos toda su vida y se ha reunido con muchos. Se reunió con Trump antes de que cualquiera de los dos fuera elegido. ¿Cuántos otros líderes mundiales pueden decir eso?”, añadió.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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