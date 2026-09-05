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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aparece en el Mundial femenino Sub-20

KATOWICE, Polonia (AP) — El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, llegó a la inauguración del Mundial Femenino Sub-20 mientras enfrenta una presión continua desde que abandonó su plan de vender las ganancias del Mundial.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, llega para asistir al partido inaugural de la Copa Mundial Femenina Sub-20 entre Polonia y Argentina en Katowice, Polonia, el sábado 5 de septiembre de 2026. (Foto AP/Beata Zawrzel)
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, llega para asistir al partido inaugural de la Copa Mundial Femenina Sub-20 entre Polonia y Argentina en Katowice, Polonia, el sábado 5 de septiembre de 2026. (Foto AP/Beata Zawrzel) AP

Infantino fue visto en las gradas conversando con el presidente de la federación polaca de fútbol, Cezary Kulesza, mientras el país anfitrión, Polonia, se enfrentaba a Argentina el sábado en la jornada inaugural del torneo.

Infantino se había mantenido en gran medida fuera del foco público en las semanas transcurridas desde que su plan de venta de las ganancias del Mundial se vino abajo en medio de la oposición de muchas naciones miembro de la FIFA y de algunos de sus propios funcionarios.

Las naciones europeas —una cuarta parte del cuadro de 24 equipos— dieron marcha atrás la semana pasada en su amenaza de boicot, al citar garantías de la FIFA de que el plan no sería reactivado.

La acción legal por el intento original sigue su curso y Europa tiene un papel de liderazgo en los esfuerzos por destituir a Infantino antes de la elección de la FIFA del próximo año.

Una presentación judicial de la FIFA el jueves acusó a la UEFA de llevar a cabo una “campaña de desprestigio contra la FIFA y su dirigencia”, mientras el organismo europeo del fútbol busca el acceso a pruebas relacionadas con el plan FIFA Forward Enterprise.

Infantino enfureció a dirigentes del fútbol en todo el mundo en julio, poco después de que terminara el Mundial, cuando el diario británico The Times reveló su plan para crear una filial de 20.000 millones de dólares que controlaría los derechos comerciales de la FIFA, incluido el Mundial.

La separación iba a ser propiedad en un 20% de inversores encabezados por un fondo de Nueva York creado por Joshua Kushner, cuyo dinero inicial se destinaría a financiar ofertas de 20 millones de dólares para cada una de las 211 federaciones miembro de la FIFA. Se les dio como plazo hasta mediados de septiembre para aceptar.

El presidente de la FIFA retiró su propuesta en un plazo de cuatro días. La UEFA contó con el respaldo de la Confederación Asiática de Fútbol y del organismo del fútbol de Norteamérica, la CONCACAF, y hubo críticas al plan y a Infantino por parte de altos funcionarios de la FIFA.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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