El presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, varado en Qatar por la guerra con Irán

El presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, ha quedado varado en Qatar en medio de la guerra en Oriente Medio.

ARCHIVO - El presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi celebra tras la victoria ante el Inter de Milán en la final de la Liga de Campeones, el 31 de mayo de 2025, en Múnich. (AP Foto/Alexandra Beier)
Al-Khelaifi no ha podido salir volando de Doha desde hace más de una semana, contó a The Associated Press el martes una persona con conocimiento de la situación. La fuente habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hablar públicamente.

Los vuelos hacia y desde Oriente Medio se han visto afectados por la guerra con Irán, que comenzó con los ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

Al-Khelaifi ha estado intentando regresar a París antes del partido de octavos de final de la Liga de Campeones del PSG contra Chelsea el miércoles. La persona indicó que intentaba conseguir un vuelo para salir de Doha el martes por la noche o el miércoles por la mañana.

Con espacio limitado disponible en los vuelos comerciales, los pasajeros han tenido que esperar hasta cerca del despegue si se les ha aprobado volar.

Los efectos en cadena de la guerra se han extendido por Oriente Medio y más allá, con Irán lanzando ataques de represalia en los estados del Golfo. Esto ha trastocado los viajes en toda la región, dejando varadas a cientos de miles de personas.

Los aeropuertos del Golfo sirven como centros neurálgicos críticos que conectan a viajeros que se dirigen a Europa, África y Asia. Los cierres del espacio aéreo han hecho que muchas aerolíneas se vean obligadas a cancelar vuelos o a cambiar a rutas más largas.

La semana pasada, ciudadanos de Estados Unidos describieron frustraciones y un temor creciente al encontrarse con aeropuertos cerrados y vuelos cancelados.

Pero ha habido señales de que las interrupciones de los vuelos están disminuyendo.

El gobierno británico informó el martes que el número de vuelos comerciales desde los Emiratos Árabes Unidos hacia el Reino Unido estaba volviendo a niveles normales.

La Cancillería señaló que 32 vuelos operaron de Dubái a Gran Bretaña el lunes y que otros 36 estaban programados para el martes. El gobierno británico también ha operado un puñado de vuelos chárter desde Omán y Dubái, y más de 45.000 ciudadanos del Reino Unido han regresado del Golfo desde que comenzó el conflicto.

El PSG es el vigente campeón europeo y recibe al Chelsea en el Parque de los Príncipes en el partido de ida de la eliminatoria de octavos de final. Los equipos vuelven a jugar en Londres la próxima semana.

