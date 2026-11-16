El presidente de Cabo Verde es reelegido para un segundo mandato, según resultados provisionales

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El presidente de Cabo Verde y candidato a la reelección, Jose Maria Neves, del Partido Africano por la Independencia de Cabo Verde, deja su boleta durante las elecciones presidenciales en Praia, Cabo Verde, el domingo 15 de noviembre de 2026. (AP Foto/Cristiano Barbosa) AP

Neves calificó su reelección como presidente de la nación insular del Atlántico, frente a la costa occidental de África, como “una gran victoria”. La elección estuvo dominada por los temas del alto desempleo y el elevado costo de vida, que han impulsado la emigración desde el país.

Los resultados provisionales mostraron que Neves se impuso con comodidad a sus rivales, al obtener el 63,9% de los votos, mientras que Joana Rosa, la principal candidata de la oposición, consiguió apenas el 31,5% de los sufragios.

Rosa llamó a Neves para reconocer su derrota.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP