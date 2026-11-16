El presidente de Cabo Verde es reelegido para un segundo mandato, según resultados provisionales

Neves calificó su reelección como presidente de la nación insular del Atlántico, frente a la costa occidental de África, como “una gran victoria”. La elección estuvo dominada por los temas del alto desempleo y el elevado costo de vida, que han impulsado la emigración desde el país.
Los resultados provisionales mostraron que Neves se impuso con comodidad a sus rivales, al obtener el 63,9% de los votos, mientras que Joana Rosa, la principal candidata de la oposición, consiguió apenas el 31,5% de los sufragios.
Rosa llamó a Neves para reconocer su derrota.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.