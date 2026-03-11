americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El portero de México Luis Ángel Malagón se rompe tendón de Aquiles y se pierde el Mundial

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El portero de la selección de México Luis Ángel Malagón se rompió un tendón de Aquiles mientras jugaba con su club América, y se perderá la Copa del Mundo.

ARCHIVO - El arquero del América de México, Luis Ángel Malagón, se lamanta tras recibir un gol de Cruz Azul en un partido de la Copa de Campeones de la CONCACAF, el 8 de abril de 2025 (AP Foto/Eduardo Verdugo, archivo)
ARCHIVO - El arquero del América de México, Luis Ángel Malagón, se lamanta tras recibir un gol de Cruz Azul en un partido de la Copa de Campeones de la CONCACAF, el 8 de abril de 2025 (AP Foto/Eduardo Verdugo, archivo) AP

El América confirmó el miércoles la lesión y señaló que Malagón, de 29 años, necesita cirugía, lo que significa que estará fuera cuando México, Estados Unidos y Canadá sean coanfitriones de la Copa del Mundo que comienza el 11 de junio.

Malagón se lesionó el martes en el primer tiempo de una victoria del América en los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF ante el Union de Filadelfia.

El arquero fue titular con México el año pasado, cuando el Tri ganó la Liga de Naciones y la Copa Oro. Recientemente disputaba el puesto con Raúl Rangel, quien ha sido titular en cinco de los últimos ocho partidos de la selección.

“Herido y triste, con el alma hecha pedazos”, publicó Malagón en su cuenta de la red social Instagram. “Tratando de entender la situación y preguntando por qué? Ese sueño parece esfumarse, pero sé que Dios algún día me dará la respuesta”.

La lesión de Malagón también podría abrir la puerta para el regreso de Guillermo Ochoa, quien tiene 40 años y espera participar en su sexta Copa del Mundo.

Otros contratiempos por lesiones para México incluyen al lateral derecho Rodrigo Huescas (rotura del ligamento cruzado anterior) y al mediocampista Edson Álvarez (cirugía de tobillo).

El entrenador de la selección, Javier Aguirre, dijo el mes pasado: “Sí, estoy ocupado y preocupado porque son varios los lesionados".

"La selección no depende de un jugador, pero tampoco es para rehabilitar, es para jugar al cien por ciento. Quien no lo esté o no esté jugando, no puede venir”.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El uruguayo Federico Valverde, del Real Madrid, festeja tras anotar en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City, el miércoles 11 de marzo de 2026 (AP Foto/Jose Breton)

Triplete de Valverde mitiga angustia en el Madrid de Arbeloa

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla con la prensa en su oficina en Santiago, Chile, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)

Kast asume el poder en Chile y marca el giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura

Una columna de humo se eleva el lunes 9 de marzo de 2026 tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en las afueras del sur de Beirut, Líbano. (AP Foto/Bilal Hussein)

Irán lanza drones hacia Arabia Saudí y Kuwait

Gente ante una pantalla que muestra el índice bursátil japonés Nikkei en una firma de inversión el lunes 9 de marzo de 2026, en Tokio.(Kyodo News via AP)

Las acciones mundiales caen mientras la guerra de Irán eleva el crudo a más de 110 dólares el barril

Destacados del día

Mario Díaz-Balart revela contactos secretos de EEUU con el círculo íntimo de Raúl Castro en medio de presión sobre Cuba

Mario Díaz-Balart revela contactos secretos de EEUU con el círculo íntimo de Raúl Castro en medio de presión sobre Cuba

Cuba quedó eliminada del Clásico Mundial de Béisbol

Cuba quedó eliminada del Clásico Mundial de Béisbol

Demócratas bloquean financiación del DHS por 25 días mientras crecen alertas de terrorismo y caos en aeropuertos

Demócratas bloquean financiación del DHS por 25 días mientras crecen alertas de terrorismo y caos en aeropuertos

Espía castrista Gerardo Hernández defendió a Jorge Perugorría y culpó a Trump por la crisis que vive Cuba

Espía castrista Gerardo Hernández defendió a Jorge Perugorría y culpó a Trump por la crisis que vive Cuba

Arrestan a dos cubanos en Florida por robo organizado de más de 370 mil dólares en tiendas minoristas

Arrestan a dos cubanos en Florida por robo organizado de más de 370 mil dólares en tiendas minoristas

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter