Compartir en:









El arquero de Arsenal David Raya durante el partido contra Liverpool en la Liga Premier, el domingo 1 de noviembre de 2026. (AP Foto/Jon Super) AP

El internacional español se perdió el partido de mitad de semana de la Liga de Campeones contra el Borussia Dortmund, pero el técnico de Arsenal Mikel Arteta no descartó la posibilidad de que regrese ante el City.

“No lo sé, todavía nos quedan unas horas antes del partido", dijo Arteta el viernes. "Así que solo estamos intentando recuperar a todo el mundo”.

Al preguntársele si había esperanzas de que Raya estuviera disponible, respondió con un “sí”.

Bukayo Saka también se entrena tras una reciente lesión en el muslo.

El entrenador del City Enzo Maresca informó el viernes que el delantero Antoine Semenyo estaba cerca de volver después de sufrir una lesión de rodilla el mes pasado.

“Tenemos buenas noticias, Antoine está bastante cerca. Es una buena noticia para nosotros. Ya está en el campo, está muy cerca. Con suerte podría ser la próxima semana, eso esperamos”, señaló Maresca.

El líder Arsenal llega al fin de semana con seis puntos de ventaja sobre el City, tercero en la tabla. ___ Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP