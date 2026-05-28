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El pívot de los Knicks Mitchell Robinson tiene roto el meñique derecho, dice fuente AP

El pívot de los Knicks de Nueva York Mitchell Robinson tiene fracturado el meñique de la mano derecha y no hay un plazo establecido para su regreso, según una persona cercana a la situación.

La fuente habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el jueves porque el equipo no había anunciado la lesión.

Robinson participó en 13 de los primeros 16 partidos de Nueva York a lo largo de las tres rondas iniciales de los playoffs, incluidos más de 17 minutos desde el banquillo durante la victoria en Cleveland que resolvió las finales de la Conferencia Este. Los Knicks regresaron a los entrenamientos en casa el jueves.

Tienen marca de 12-2 en la postemporada, con un margen de victoria de 19,4 puntos por partido, y han ganado 11 seguidos. Esa racha está empatada como la tercera más larga dentro de una misma postemporada.

Robinson, de 28 años, promedia 5,3 puntos y 3,0 rebotes en los playoffs como un pívot cuyos minutos llegan en un rol de suplente y que puede cubrir tiempo en la cancha cuando el dominicano Karl-Anthony Towns se mete en problemas de faltas.

En el apartado ofensivo, Robinson ha sido objeto de faltas intencionales por parte de los rivales debido a sus problemas en la línea de tiros libres, donde ha encestado 13 de 43 (30,2%).

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