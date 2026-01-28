americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El penalti fallado por Dembélé cuesta caro: PSG empata 1-1 con Newcastle y ambos jugarán playoffs

PARÍS (AP) — El ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembélé, tuvo una noche para olvidar. Falló un penalti temprano y desperdició una oportunidad de oro desde corta distancia, mientras el campeón defensor Paris Saint-Germain empató 1-1 con Newcastle en la Liga de Campeones el miércoles.

Ousmane Dembélé, del PSG, dispara desde el punto penal durante el partido de fútbol de la Liga de Campeones en la fase inicial contra Newcastle, el miércoles 28 de enero de 2026, en París. (AP Foto/Michel Euler)
Ousmane Dembélé, del PSG, dispara desde el punto penal durante el partido de fútbol de la Liga de Campeones en la fase inicial contra Newcastle, el miércoles 28 de enero de 2026, en París. (AP Foto/Michel Euler) AP

El empate significó que ambos equipos terminaron fuera de los ocho primeros clasificados en la tabla de la liga y no avanzaron automáticamente para los octavos de final. En su lugar, entrarán en los playoffs.

Al PSG se le otorgó un penalti temprano cuando Bradley Barcola se adelantó a la defensa por la banda izquierda con menos de un minuto jugado. El balón golpeó el brazo de Barcola tras una entrada de un defensor que venía cruzando y luego voló hacia el brazo de Lewis Miley justo detrás de él.

Miley parecía no haber visto el balón y la mano parecía accidental, pero el árbitro Slavko Vinčić otorgó el penalti tras una breve revisión de video.

Dembélé apuntó al ángulo inferior derecho, pero el portero Nick Pope hizo una parada brillante. Pope fue vencido a los ocho minutos cuando Vitinha curvó un disparo al mismo rincón después de ser asistido por Khvicha Kvaratskhelia en el borde del área de penalti.

Dembélé, quien anotó 35 goles en total la temporada pasada, lanzó el balón muy por encima del travesaño desde diez metros a los 40 minutos al recibir un centro desde la izquierda.

Joe Willock igualó para los visitantes en el descuento del primer tiempo y el suplente Harvey Barnes desperdició una oportunidad de ganar para los visitantes en los últimos momentos.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el miércoles 28 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Mariam Zuhaib)

Marco Rubio detalla cómo EEUU controlará el dinero del petróleo de Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una rueda de prensa en la sede de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), el 24 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Crecen llamados para que renuncie la secretaria de Seguridad Nacional tras muertes en Minneapolis

Gente camina por el centro de Toronto mientras una tormenta invernal pasa por la región, el domingo 25 de enero de 2026. (Cole Burston/The Canadian Press via AP)

El noreste enfrenta el último embate de una tormenta que llevó hielo, nieve y frío a EEUU

Una persona cruza una calle durante la tormenta invernal en Filadelfia, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Matt Rourke)

Tormenta invernal masiva en EEUU trae hielo, temperaturas gélidas y cortes de energía generalizados

Destacados del día

Tragedia en Palm Beach: Madre e hija cubanas mueren baleadas; el agresor se suicida

Tragedia en Palm Beach: Madre e hija cubanas mueren baleadas; el agresor se suicida

Aumentan las deportaciones de cubanos bajo Trump: más de 2,100 expulsados solo en 2025

Aumentan las deportaciones de cubanos bajo Trump: más de 2,100 expulsados solo en 2025

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el miércoles 28 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Mariam Zuhaib)

Marco Rubio detalla cómo EEUU controlará el dinero del petróleo de Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una rueda de prensa en la sede de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), el 24 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Crecen llamados para que renuncie la secretaria de Seguridad Nacional tras muertes en Minneapolis

Marco Rubio lanza advertencia directa a Delcy Rodríguez: Estados Unidos está preparado para usar la fuerza

Marco Rubio lanza advertencia directa a Delcy Rodríguez: "Estados Unidos está preparado para usar la fuerza"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter