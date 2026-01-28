El penalti fallado por Dembélé cuesta caro: PSG empata 1-1 con Newcastle y ambos jugarán playoffs

Compartir en:









Ousmane Dembélé, del PSG, dispara desde el punto penal durante el partido de fútbol de la Liga de Campeones en la fase inicial contra Newcastle, el miércoles 28 de enero de 2026, en París. (AP Foto/Michel Euler) AP

El empate significó que ambos equipos terminaron fuera de los ocho primeros clasificados en la tabla de la liga y no avanzaron automáticamente para los octavos de final. En su lugar, entrarán en los playoffs.

Al PSG se le otorgó un penalti temprano cuando Bradley Barcola se adelantó a la defensa por la banda izquierda con menos de un minuto jugado. El balón golpeó el brazo de Barcola tras una entrada de un defensor que venía cruzando y luego voló hacia el brazo de Lewis Miley justo detrás de él.

Miley parecía no haber visto el balón y la mano parecía accidental, pero el árbitro Slavko Vinčić otorgó el penalti tras una breve revisión de video.

Dembélé apuntó al ángulo inferior derecho, pero el portero Nick Pope hizo una parada brillante. Pope fue vencido a los ocho minutos cuando Vitinha curvó un disparo al mismo rincón después de ser asistido por Khvicha Kvaratskhelia en el borde del área de penalti.

Dembélé, quien anotó 35 goles en total la temporada pasada, lanzó el balón muy por encima del travesaño desde diez metros a los 40 minutos al recibir un centro desde la izquierda.

Joe Willock igualó para los visitantes en el descuento del primer tiempo y el suplente Harvey Barnes desperdició una oportunidad de ganar para los visitantes en los últimos momentos.

FUENTE: AP