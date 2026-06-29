El partido de la Liga de Naciones Irlanda-Israel será en Serbia a puerta cerrada

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La Asociación de Fútbol de Irlanda solicitó una sede neutral y la UEFA lo aprobó. El partido del 4 de octubre se disputará en Bačka Topola, en el norte de Serbia.

Ambos se enfrentarán primero el 27 de septiembre en Debrecen, Hungría, para el partido “de local” de Israel.

En Irlanda se instó a boicotear los partidos contra Israel. En un reciente amistoso en casa contra Qatar, activistas irlandeses arrojaron pelotas de tenis al campo en señal de protesta. Las pelotas tenían escrito “Stop the Game” (“Detengan el juego”), en referencia a los partidos de la Liga de Naciones contra Israel.

Pero la FAI sostuvo que boicotear los encuentros podría perjudicar sus posibilidades de clasificarse para el Campeonato Europeo de 2028, que Irlanda coorganiza con Gran Bretaña.

La FAI añadió que anteriormente pidió a la UEFA que suspendiera a la Asociación de Fútbol de Israel de las competiciones de la UEFA en protesta por la acción militar de Israel en Gaza.

Ni Irlanda ni Israel se clasificaron para el Mundial de 2026.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP