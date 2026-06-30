El papa ruega a grupo tradicionalista disidente que abandone su plan de consagrar obispos propios

El papa León XIV celebra su audiencia general en la plaza de San Pedro del Vaticano, el miércoles 24 de junio de 2026. (AP Foto/Alessandra Tarantino) AP

“Les ruego y les pido de todo corazón: ¡vuelvan sobre sus pasos!”, escribió León en una carta al reverendo Davide Pagliarani, superior de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X.

León emitió la carta un día antes de la consagración planeada por la fraternidad de cuatro nuevos obispos en su seminario de Écône, Suiza. Según el derecho canónico, las consagraciones constituyen un acto cismático y conllevan la excomunión automática para los cuatro obispos y para el obispo que administre la consagración.

La fraternidad, conocida como la SSPX, fue fundada en oposición a las reformas modernizadoras del Concilio Vaticano II de la década de 1960. Entre otras cosas, el concilio revolucionó las relaciones de la Iglesia católica con otras religiones y con los laicos, y permitió que la misa se celebrara en lenguas vernáculas en lugar de en latín.

En 1988, el fundador de la SSPX, el arzobispo Marcel Lefebvre, consagró a cuatro obispos sin consentimiento papal, un delito grave según el derecho canónico. El Vaticano excomulgó de inmediato a Lefebvre y a los otros cuatro obispos, y el grupo todavía no tiene estatus legal en la Iglesia.

El Vaticano ha advertido que un destino similar espera a los nuevos obispos.

En su carta, León reiteró la oferta de diálogo del Vaticano y manifestó que seguir adelante con las consagraciones sería contraproducente para los fieles de la SSPX.

"Les exhorto a considerar atentamente el bien espiritual de los fieles, pues el acto cismático que cometerían les privaría de la recepción lícita y, en algunos casos, incluso válida, de los sacramentos”, indicó.

A pesar del acto cismático original de 1988, el grupo ha seguido creciendo y hoy representa una amenaza para la Santa Sede como una iglesia paralela, ultracatólica y anterior al Vaticano II. La SSPX cuenta con dos obispos, 751 sacerdotes, 264 seminaristas, 145 hermanos religiosos, 88 oblatas y 250 religiosas que representan a 50 nacionalidades, según estadísticas de la SSPX.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP