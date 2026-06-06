El papa reconoce dura competencia con Bad Bunny en España

Bad Bunny en concierto en el Allianz Parque, en Sao Paulo, Brasil, el 20 de febrero del 2026. (AP foto/Andre Penner) AP

La sensación puertorriqueña Bad Bunny ofrece dos conciertos de su gira española de 10 fechas en la capital.

Al hablar con periodistas a bordo del avión papal, el pontífice reconoció la popularidad de Bad Bunny cuando aludió a relatos anecdóticos sobre un nuevo despertar espiritual, especialmente entre los jóvenes en España.

Afirmó que entiende que los adultos jóvenes perciben una falta de sentido en sus vidas y reflexionó que su visita podría ayudar a “despertar” algo en ellos.

“Si se enfrentan a la pregunta ‘¿Quieres ir a ver a Bad Bunny o quieres ir a ver al papa?’, creo que muchos irán a ver a Bad Bunny. Pero creo que también habrá algunos aquí para ver al papa. Y eso dice algo, ¿sabes?”, declaró el papa.

León inicia el sábado una visita de una semana a España que, después de Madrid, también lo llevará a Barcelona y a las Islas Canarias. Espera llevar un mensaje de unidad a un país polarizado por escándalos políticos y de la Iglesia.

También le preguntaron a León sobre la noticia de que avanzan los planes para que sus queridos Chicago Bears se muden a Hammond, Indiana. La junta del equipo votó esta semana para seguir adelante con un proyecto de desarrollo de estadio en Hammond.

Cuando le preguntaron si tenía algunas palabras de consuelo para Illinois, el papa, nacido en Chicago, bromeó: “Eso está fuera de mi escala salarial”.

En otros comentarios deportivos, León confirmó que apoyará a Estados Unidos en el próximo Mundial, pero mostró sus verdaderos colores cuando le preguntaron si en España alentaría al Real Madrid o al Barça: “Eso es fácil”, manifestó. “El papa es de todos los equipos, pero Prevost es del Real Madrid”, añadió, en referencia a su nombre de nacimiento.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP