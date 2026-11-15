El papa León ayuda a los argentinos a reconciliarse con Francisco, el pontífice que los dividió

El papa León XIV saluda a Marta Torres durante su encuentro con el personal y los residentes del Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole, Argentina, en el cuarto día de su viaje apostólico de 12 días a Sudamérica, el lunes 9 de noviembre de 2026. (AP Foto/Andrew Medichini) AP

Esas palabras, como todas las frases de León que arrancaron los aplausos más seguros durante la visita, pertenecían a su predecesor argentino, el papa Francisco. También era el caso de buena parte de sus comentarios de la semana.

La férrea defensa de Francisco de los desfavorecidos lo convirtió en una voz moral en el extranjero, pero durante mucho tiempo lo enredó en disputas políticas en casa, una controversia que muchos creen que lo disuadió de regresar como papa. Más de un año después de su muerte, el más mesurado León realizó el regreso que Francisco nunca pudo, dando continuidad a su legado y ayudando a los argentinos a abrazar a su papa, antes divisivo, como una figura nacional unificadora.

“Sí, como que terminó de establecerse que dejó un legado muy importante. Y no solamente para Argentina, ¿no? Para la Iglesia universal", señaló Pablo Forni, sociólogo del consejo nacional de investigaciones de Argentina, Conicet. “León está cosechando lo que Francisco sembró”.

Las vallas publicitarias que daban la bienvenida a León mostraban el rostro de Francisco. Peregrinos agitaban carteles que proclamaban “Francisco y León, un solo corazón”. Incluso el presidente libertario Javier Milei, que en su día insultó a Francisco llamándolo “el representante del Maligno en la Tierra”, declaró que Francisco era “el argentino más importante de la historia” en la ceremonia de bienvenida a León, y puso de pie a una sala abarrotada de aliados y adversarios políticos.

Como arzobispo de Buenos Aires, Francisco —entonces Jorge Mario Bergoglio— movilizó a la Iglesia durante la crisis económica argentina de 2001, enviando sacerdotes a las villas y abriendo comedores, escuelas y centros de rehabilitación de drogas a medida que los servicios estatales retrocedían. Pero su preocupación por los pobres no lo convirtió en un aliado natural del peronismo, el movimiento populista dominante desde hace décadas que enfatiza la justicia social. Acusó a sus dirigentes de arrogancia y chocó con ellos por el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Sin embargo, una vez que Francisco se trasladó a Roma como pontífice, los peronistas se convirtieron en algunos de sus mayores admiradores, al ver reflejadas sus prioridades en su crítica al capitalismo sin frenos y en su acercamiento a los marginados. Esa afinidad enfureció a los conservadores, que culpan al peronismo de arruinar la economía argentina y de presidir una corrupción rampante. Por más que Francisco intentó mantenerse por encima de la refriega, incluso sus gestos más pequeños —una expresión adusta junto al presidente de centroderecha Mauricio Macri, un almuerzo distendido con la presidenta de centroizquierda Cristina Fernández de Kirchner— se interpretaron como prueba de sus simpatías políticas.

Un regreso habría supuesto caminar por un campo minado. Francisco visitó más de 60 países como papa, incluidos cuatro de los cinco vecinos de Argentina, pero nunca volvió a casa, pese a invitaciones de cuatro presidentes consecutivos.

“Antes, cuando vivía, muchos se habían puesto contentos con la elección del papa argentino”, comentó El reverendo Lorenzo de Vedia, conocido como el padre Toto, uno de los llamados curas villeros que trabajaron bajo Bergoglio en los asentamientos informales de la capital. "Después dejaron de quererlo tanto, cuando escucharon sus críticas. (…) Se lo empezó a ver como un papa partidista”.

Los argentinos no fueron los únicos a quienes Francisco provocó. Su papado directo y poco convencional dividió a los católicos en todo el mundo. Acusó a funcionarios del Vaticano de padecer “Alzheimer espiritual” y calificó los ataques de conservadores estadounidenses como “un honor”. Entusiasmó a los progresistas al abrir debates largamente tabú, y luego los decepcionó al frenar cambios doctrinales.

Ahora León —un exmisionero nacido en Chicago que trabajó en Perú y a quien Francisco nombró obispo y luego cardenal— está impulsando las mismas causas con una gentileza que templa el estilo arrollador de su predecesor, según líderes de la Iglesia.

“Francisco abrió el camino. Rompió los muros. Fuerte e impetuoso. Firme en los principios. Desconcertante en sus propuestas”, explicó cardenal Pedro Barreto, jesuita peruano y aliado cercano de Francisco. “León XIV está limpiando el camino trazado para que sea transitable a todo bautizado en la Iglesia y a las personas de buena voluntad".

El mismo mensaje, un mensajero más sutil

León calificó el viaje como “un homenaje” a Francisco y, durante cuatro días, siguió los pasos de su predecesor: rezó en la antigua catedral de Francisco, impartió bendiciones en la prisión donde Francisco una vez lavó los pies a los reclusos, abrazó a residentes de un hogar para personas con discapacidad, predicó y celebró misa en el santuario de Luján que veneraba. León mencionó a Francisco al menos 26 veces.

"León está cumpliendo la promesa pendiente, que era lo previsto para el viaje de Francisco, que finalmente no se concretó”, indicó Carlos Custer, exembajador argentino ante el Vaticano. “La presencia de Francisco se sintió a cada paso”.

Pero León hizo más que recordar a Francisco. Con su propia voz, y sin el lastre de un pasaporte argentino, reavivó los llamados que habían hecho que Francisco fuera a la vez querido y divisivo en su país.

En Córdoba, León instó a los argentinos a seguir “haciendo lío”, en eco del famoso llamado de Francisco a los jóvenes católicos para sacudir las cosas en sus diócesis. Ante una audiencia de cartoneros y líderes empresariales, evocó las “tres T” de Francisco —tierra, techo y trabajo—, el grito de movilización de los movimientos populares de Argentina.

Y en su discurso inaugural ante líderes políticos el domingo pasado, de pie junto a un presidente que se autodefine como “anarcocapitalista”, conocido por estallidos verbales agresivos y duras medidas de austeridad, pidió un “cuidado de la palabra” e insistió en que “la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía".

“Hay continuidad entre ellos en todos los aspectos: en su mensaje de paz, en su amor por los pobres, en su decisión de ir a lugares donde hay gente que sufre y en su vínculo afectivo con la gente”, apuntó el reverendo Carlos María Galli, un destacado teólogo argentino cercano a Francisco. “Francisco trajo a León al centro de la Iglesia, y León nos trajo a Francisco”.

Los políticos se apresuraron a apropiarse del mensaje de León. Axel Kicillof, el gobernador peronista de la provincia de Buenos Aires y una figura central de la oposición, celebró la visita como “muy necesario para la Patria en estos tiempos de crueldad”. La vicepresidenta Victoria Villarruel defendió el concepto de justicia social, denostado por su jefe y promovido por Francisco, y culpó a la “ignorancia y fanatismo” de su frecuente asociación con el peronismo.

Incluso el vocero de Milei, Adrián Ravier, insistió el miércoles en que, al domar la inflación, el gobierno había puesto “la economía al servicio de las personas”.

Para los observadores, ese forcejeo político demostró la sensatez de la decisión de Francisco de mantenerse al margen, y el valor de León como su mensajero.

“Si Bergoglio hubiera dicho las mismas cosas y visitado los mismos lugares, se habría visto como mucho más político", explicó Gustavo Morello, sociólogo argentino de la religión en Boston College. "Pero no se puede acusar a León de ser peronista. Así que cuando habla de los trabajadores o de las personas con discapacidad, es la Iglesia la que habla... y si no te gusta, puedes reclamárselo a Dios”.

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El periodista de The Associated Press Mauricio Savarese en Lima, Perú, contribuyó a este reportaje.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP