El papa exige respeto a migrantes y al derecho internacional en su discurso ante Congreso español

Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados, mira al papa León XIV en la cámara baja del parlamento español, el lunes 8 de junio de 2026. (Yara Nardi/Pool Foto via AP) AP

En el primer discurso papal ante el poder legislativo español, el pontífice estadounidense afirmó que hacía falta una “renovación moral” en los parlamentos y en la vida pública para garantizar el respeto a la dignidad inherente de todas las personas, incluidos los migrantes, los no nacidos y los más vulnerables.

“La grandeza moral de una nación se manifiesta, sobre todo, en su capacidad de acompañar, proteger y amar aquellas vidas que atraviesan mayor fragilidad”, dijo León.

Los discursos de los papas ante legislaturas extranjeras son poco frecuentes, ya que pueden implicar el reconocimiento de un líder religioso por parte de los legisladores. El papa Francisco se dirigió a una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos en 2015, y el papa Benedicto XVI habló ante el Bundestag alemán, de su país natal, en 2011.

El mero hecho de que León fuera invitado a hablar en el Congreso de los Diputados mostró un nivel de aceptación de la Iglesia católica en un ámbito político que podría haber sido impensable incluso hace unos años. La Iglesia católica fue un pilar de la dictadura del general Francisco Franco, durante la cual gozó de un amplio control e influencia sobre la sociedad española, pero eso se debilitó después de que la democracia echara raíces en la década de 1970.

Aunque muchos españoles aún se identifican como católicos, la práctica religiosa ha caído con fuerza en medio de tendencias de secularización observadas en otros países que antes eran firmemente cristianos.

Y, sin embargo, al final de su discurso, legisladores de todo el espectro político dieron a León una ovación de pie de varios minutos con cánticos de “¡Viva el papa!” — “¡Larga vida al papa!”.

El papa pide paz mientras Israel e Irán intercambian ataques

El discurso de León se produjo mientras Israel e Irán intercambiaban ataques de represalia que amenazaban con arrastrar a Oriente Medio de nuevo a una guerra regional a gran escala, y el papa estadounidense reiteró su exigencia de diálogo para resolver las disputas.

“La paz exige valentía diplomática, responsabilidad ética y una visión de futuro fundada en el respeto a la identidad de cada pueblo y en la obligación de los Estados de resolver sus controversias por los caminos pacíficos que ofrece el derecho internacional”, afirmó.

Volvió a lamentar que se estuvieran incrementando los presupuestos de defensa europeos, a medida que los países se preparan para afrontar la amenaza que representa Rusia tras más de cuatro años de su guerra en Ucrania y las amenazas del gobierno de Trump de reducir su apoyo financiero y militar al continente.

“Por eso, preocupa que, en diversos lugares del mundo, y también en Europa, vuelva a presentarse el rearme como respuesta casi inevitable ante la fragilidad del escenario internacional”, señaló.

Reiteró su exigencia de una “vigilancia ética rigurosa” de los sistemas de armas automatizados creados por la inteligencia artificial “para que las decisiones sobre la vida y la muerte nunca sean descargadas sobre automatismos ni sustraídas a la responsabilidad moral de la persona humana”.

Una referencia a la conquista española y al comercio de esclavos

León citó una corriente intelectual española del siglo XVI conocida como la Escuela de Salamanca, que dio origen a conceptos de derecho internacional y de derechos humanos inherentes, surgidos tras las conquistas coloniales de España en América.

Elogió a los teólogos implicados en el movimiento, quienes “comprendieron que la razón no podía ser invocada para revestir de legitimidad cuanto la fuerza o el interés presentaban como conveniente" y que existían “límites morales del poder”.

“Hay que reconocer que la sociedad y la misma Iglesia no siempre estuvieron a la altura de las intuiciones que encontraban eco en su propia tradición cristiana”, reconoció el papa.

Fue una referencia al propio papel de la Iglesia católica en el comercio transatlántico de esclavos y en la conquista colonial, y recordó la reciente disculpa de León por el papel que jugó Santa Sede al legitimar la esclavitud y las conquistas de América por parte soberanos españoles y portugueses.

Un llamado a la dignidad, la aceptación y la integración de los migrantes

Al referirse a los traficantes de personas de la actualidad, León pidió reforzar los esfuerzos internacionales y multilaterales para prevenir el tráfico de personas y crear condiciones en las que los migrantes puedan elegir quedarse en su país.

Pero para quienes sí huyen de conflictos, pobreza y cambio climático, pidió acogida e integración. El papa Francisco había convertido la difícil situación de los refugiados que llegan a Europa en un sello distintivo de su pontificado, y León ha seguido esa línea, insistiendo especialmente en la dignidad humana de los migrantes en su Estados Unidos natal en medio de la ofensiva migratoria del gobierno de Donald Trump.

“De ahí nace una doble exigencia de justicia social: ofrecer vías seguras y legales, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración; y promover, al mismo tiempo, el derecho a permanecer en la propia tierra, trabajando para que nadie tenga que abandonar su hogar por falta de paz, seguridad o condiciones dignas de vida, entre ellas las desigualdades económicas y los efectos de la crisis climática”, señaló.

El gobierno español, liderado por los socialistas, ha ido a contracorriente de una tendencia general en Europa y Estados Unidos al defender la inmigración por motivos económicos y humanitarios, impulsando a comienzos de este año una regularización para cientos de miles de inmigrantes que viven y trabajan en el país sin autorización. El presidente, Pedro Sánchez, ha destacado los beneficios de la migración legal para la economía española, con una fuerza laboral envejecida y una baja tasa de natalidad.

Un momento político delicado y una alianza improbable

La visita de León llega en un momento delicado para Sánchez.

Su Partido Socialista ha sido golpeado por una serie de escándalos de corrupción, aunque ninguno lw ha implicado directamente. El mes pasado se abrió una investigación contra un expresidente socialista por presunto tráfico de influencias y otros delitos vinculados a un rescate de una aerolínea por parte del gobierno. Investigaciones separadas han alcanzado a algunos de los colaboradores más cercanos de Sánchez, así como a su esposa y a su hermano.

Mientras avanzan las pesquisas, muchos españoles se encuentran en un país cada vez más desgastado por la polarización política e incapaz de ponerse de acuerdo sobre un rumbo común. El gobierno minoritario de izquierda de Sánchez no ha podido aprobar legislación, incluido un presupuesto, durante los últimos tres años.

León, en una aparente referencia a la polarización de España, advirtió que “la pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario".

Además de la migración, el líder progresista español, que es ateo, y el pontífice estadounidense han coincidido en grandes asuntos de la política global. El mes pasado, tras visitar a León en el Vaticano, Sánchez elogió a León como una “brújula moral”.

Sánchez ha sido la voz más contundente de Europa contra las guerras de Estados Unidos e Israel en Irán, Gaza y Líbano, y León denunció los ataques contra Irán como “injustos”.

El líder español ha insistido en pedir diálogo y negociación diplomática para resolver los conflictos, algo que León también subrayó.

"Las armas pueden imponer un silencio temporal; pero nunca podrán edificar una paz auténtica y duradera", afirmó.

La coincidencia es notable, ya que la Iglesia católica en España tradicionalmente ha estado más cerca del conservador Partido Popular que de la izquierda, que impulsó iniciativas sociales como el matrimonio entre personas del mismo sexo, los derechos al aborto y la eutanasia.

___

La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo mediante la colaboración de AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. AP es la única responsable de este contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP