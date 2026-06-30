El papa asciende a una monja italiana a un alto cargo migratorio en el Vaticano

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Alessandra Smerilli, secretaria general del Dicasterio para la Promoción de Desarrollo Humano Integral, en el Vaticano el 30 de septiembre del 2025. (AP foto/Gregorio Borgia) AP

Smerilli, economista, es actualmente la número dos del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral. Como prefecta, sustituye al cardenal canadiense Michael Czerny, que se jubila y cumple 80 años este mes.

Con el nombramiento de Smerilli, León parece seguir los pasos de su predecesor, el papa Francisco, quien se propuso promover a mujeres a puestos directivos de alto nivel dentro de la Santa Sede como parte de su respuesta a los llamados de mujeres para que se les otorguen mayores funciones de toma de decisiones en la Iglesia.

Pero el actual pontífice también sigue la línea de Francisco al nombrar simultáneamente al cardenal Fabio Baggio como “pro-prefecto” de la oficina, donde actualmente es subsecretario.

Los dos nombramientos reconocen que, en ocasiones, el cargo de jefe de un departamento del Vaticano requiere ser un sacerdote ordenado y cardenal.

A Baggio también se le encomendó dirigir el centro educativo ambiental Borgo Laudato Si del Vaticano, en Castel Gandolfo, cerca de Roma.

La Iglesia católica reserva el sacerdocio para los hombres, y desde hace tiempo las mujeres se quejan de un estatus de segunda clase pese a que realizan la mayor parte del trabajo de la Iglesia, al gestionar escuelas y hospitales y transmitir la fe a las generaciones más jóvenes.

___________________________________ La cobertura de temas religiosos de la Associated Press cuenta con apoyo de The Conversation US, con fondos de la Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido. __________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP