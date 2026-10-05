El nuevo comienzo de Jürgen Klopp con Alemania se mide en entusiasmo, no en resultados

El técnico de Alemania Jurgen Klopp previo al partido contra Serbia en la Liga de Naciones de la UEFA, el jueves 1 de de ocrubre de 2026, en Múnich. (AP Foto/Matthias Schrader) AP

Klopp evitó convertirse en el primer seleccionador de Alemania que no gana ninguno de sus tres primeros partidos al mando, pero también estuvo al mando de la primera derrota del país ante Grecia, que estropeó su debut en casa la semana pasada.

Cuatro partidos consecutivos de la Liga de Naciones durante la primera ventana internacional de la temporada le dieron a Klopp tiempo para experimentar y sacar conclusiones que aún podrían conducir al éxito, pero también mostraron que no habrá una solución rápida para una selección alemana inmersa en una década de decepciones .

Alemania se imagina a sí misma como un gigante del fútbol, con cuatro títulos de la Copa del Mundo (tres como Alemania Occidental) y una larga tradición de estar en la élite. En los últimos años ha sido superada en Europa por Francia, España, Inglaterra y Portugal. Incluso naciones supuestamente más débiles como Grecia —que ganó 1-0 en Augsburgo la semana pasada y empató 0-0 en Tesalónica el domingo— han logrado sorprender a Alemania con una regularidad preocupante.

Alemania quedó eliminada del Mundial por Paraguay en los 16vos de final, lo que puso fin a la áspera etapa de Julian Nagelsmann al mando y dio paso a la llegada de Klopp como posible salvador.

Klopp inició su etapa al convocar dos plantillas con un total combinado de 44 jugadores, incluidos numerosos llamados por primera vez, lo que elevó el entusiasmo entre los aficionados y ofreció nuevas perspectivas a los futbolistas. Fue una señal de que las buenas actuaciones en la Bundesliga pueden ser recompensadas con convocatorias internacionales.

Alemania abrió con un empate 1-1 ante Países Bajos en el primer partido de Klopp al mando, luego siguió la derrota ante Grecia, después venció 2-0 a Serbia en Múnich y cerró con el empate del domingo en Tesalónica.

Klopp manifestó que estaba “súper feliz” tras ver el progreso que su joven equipo había logrado contra Serbia y Grecia.

“No pensé que un fútbol así fuera posible con este grupo después de una semana”, expresó Klopp, quien elogió, entre otros, al capitán Florian Wirtz y al extremo Derry Scherhant.

“Hace un par de semanas decíamos que el fútbol alemán estaba en el sótano. Que no tenemos talento. Que nos falta por aquí, que nos falta por allá”, comentó Klopp. “Trabajé con 44 jugadores alemanes durante dos semanas, y desde luego no les falta talento. Todos quieren trabajar duro. Y cuando los jugadores lleguen la próxima vez, el disco duro de la selección alemana no estará vacío. No tendremos que empezar desde cero”.

Klopp hizo debutar a 10 jugadores en total. Philipp Treu debutó como lateral derecho contra Países Bajos y también disputó los partidos completos ante Serbia y en el empate contra Grecia.

“Ahora tenemos alternativas en muchas posiciones”, afirmó Klopp.

Decisiones difíciles por delante

Alemania se enfrenta a Serbia como visitante el 13 de noviembre, antes de recibir a Países Bajos en Berlín tres días después.

“Por supuesto que no tendremos allí a 44 jugadores. Será una convocatoria más reducida, eso está claro”, señaló Klopp, insinuando los dilemas a los que ahora se enfrenta.

Es probable que Klopp tenga que decidir entre el destacado Aleksandar Pavlović y su compañero del Bayern Múnich Joshua Kimmich en el mediocampo, mientras que otros dilemas incluyen elegir entre Marc-André ter Stegen y Jonas Urbig en la portería.

“Hemos dado el primer paso”, sostuvo Klopp.

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FUENTE: AP