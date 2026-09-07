El novato de los Cerveceros Luis Lara ya tiene fama de hacer atrapadas espectaculares

Luis Lara, derecha, jardinero de los Cerveceros de Milwaukee, festeja con Joey Ortiz (3), tercera base, después de la victoria del equipo frente a los Cachorros de Chicago, el lunes 7 de septiembre de 2026, en Milwaukee. (AP Foto/Kayla Wolf) AP

Y ha hecho la mayoría de ellas mientras juega en una posición que es nueva para él.

La más reciente llegó la tarde del lunes y ayudó a los Cerveceros a conservar una victoria 4-3 sobre Chicago que les permitió ampliar a ocho juegos su ventaja en la División Central de la Liga Nacional sobre los Cachorros.

Milwaukee ganaba 4-2 cuando Lara usó todo su cuerpo de 1,70 metros para realizar una atrapada en salto al batazo del venezolano Pedro Ramírez, que de otro modo habría salido del parque o habría pegado en la parte alta de la pared en el jardín entre derecho y central.

“De verdad, en esa situación solo estoy reaccionando. Lo único que me pasa por la cabeza es reaccionar a la jugada, a la pelota al salir del bate, y encontrar cualquier manera posible de hacer la jugada ahí”, explicó Lara a través del intérprete Daniel de Mondesert.

Teniendo en cuenta que Pete Crow-Armstrong conectó un jonrón inmediatamente después para recortar la ventaja de Milwaukee a una, la atrapada de Lara esencialmente evitó que los Cachorros empataran el juego.

Pero no fue una jugada inusual, al menos en lo que respecta a Lara. Ha demostrado una habilidad especial para hacer atrapadas asombrosas en situaciones críticas desde que debutó en las Grandes Ligas hace exactamente dos meses.

Lara se estrelló contra la barda del jardín derecho para atrapar el batazo de Kody Clemens y evitar que Minnesota anotara en la décima entrada de la victoria 4-3 de los Cerveceros el 9 de agosto. También realizó otra jugada en salto junto a la pared para impedir que Brooks Lee conectara un extrabases más temprano en ese partido.

Menos de dos semanas después, Lara le robó a Matt Olson un extrabases mientras jugaba en el jardín central en una victoria 2-1 sobre los Bravos de Atlanta el 21 de agosto.

La disposición de Lara a entregarse por completo para hacer cualquier jugada se ha ganado el cariño de sus nuevos compañeros.

“Eso es lo que queremos de nuestros jardineros y de nuestra defensa, y ese es el estándar”, manifestó el cerrador de los Creveceros, Trevor Megill, quien estaba lanzando cuando Lara hizo su atrapada en la novena entrada el lunes. “Él sale ahí y hace eso todos los días en defensa”.

El mánager de Milwaukee, Pat Murphy, también destacó la capacidad del joven de 21 años para manejar la adversidad.

Lara, que batea para .262 con un OPS de .696 en 49 juegos, se ponchó y dejó a un corredor en tercera para terminar el rally de tres carreras de Milwaukee en la octava entrada el lunes. En lugar de quedarse dándole vueltas a ese error, lo compensó de inmediato con una defensa notable.

“Ese tipo de cosas de respuesta es de lo que se trata todo”, dijo Murphy. “Responder después de que las cosas no salen bien — lo más rápido posible”.

Los Cerveceros ya conocían bien la reputación de Lara como un defensor sobresaliente cuando llegó a las Grandes Ligas. Lo firmaron con un contrato de siete años por 31 millones de dólares garantizados cuando todavía estaba en las ligas menores.

Lara ganó un Guante de Oro como uno de los tres mejores jardineros defensivos del béisbol de ligas menores el año pasado, cuando jugaba en el jardín central. Desde que llegó a Milwaukee ha jugado principalmente en el jardín derecho, pero ha seguido produciendo jugadas defensivas destacadas.

“En el jardín derecho, tienes un poco menos de tiempo para quizá leer la pelota”, señaló. “Tienes que reaccionar un poco más rápido. En el jardín central, quizá tengo un poco más de tiempo para pensar en la jugada o tal vez para leer la pelota al salir del bate. Desde que me moví a la derecha, todo se trata de reacción”.

La irrupción de Lara le da a Milwaukee una abundancia de opciones defensivas ideales en los jardines.

Los Brewers terminaron el juego del lunes con tres jardineros capaces de jugar en el central, con Lara en el derecho, Garrett Mitchell en el medio y el venezolano Jackson Chourio en el izquierdo. Sal Frelick le da a los Brewers un jardinero derecho Guante de Oro de 2024 que también tiene experiencia jugando en el central.

Tener tantos jardineros con ese tipo de alcance le brinda al cuerpo de lanzadores de Milwaukee una sensación de seguridad. Después de que Lara hizo su notable jugada en la novena entrada el lunes, Chourio realizó una atrapada en zambullida al elevado de Seiya Suzuki al jardín izquierdo para el último out.

Lara dijo que está bien jugando en cualquier lugar de los jardines.

“Me siento cómodo en las tres posiciones de los jardines”, afirmó. “Quizá no jugué mucho en el jardín derecho en las ligas menores, pero si mañana me ponen en el izquierdo, creo que me sentiré cómodo. Si me ponen en el central, me sentiré cómodo ahí. Donde el equipo me necesite, estoy cómodo en las tres posiciones”.

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FUENTE: AP