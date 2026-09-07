El novato A.J. Ewing pega 3 hits y remolca 3 y Mets vencen 9-4 a Marlins

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El jardinero de los Mets de Nueva York, Carson Benge, anota tras un doblete conectado por Marcus Semien durante la sexta entrada de un partido de béisbol contra los Marlins de Miami, el lunes 7 de septiembre de 2026, en Miami. (Foto AP/Lynne Sladky) AP

Con el marcador empatado 4-4 en la cuarta entrada, Bo Bichette pegó un sencillo impulsor que puso a su equipo al frente y Ewing conectó un doblete productor de dos más para darle a los Mets ventaja de 7-4.

Marcus Semien conectó dos dobletes y remolcó una carrera, y Bichette pegó dos sencillos e impulsó una anotación por los Mets, que terminaron con 16 hits.

Jonah Tong (2-1) permitió cuatro carreras y cuatro hits, y las cuatro anotaciones llegaron en la segunda entrada.

Cuatro relevistas siguieron a Tong y cada uno lanzó una entrada para completar la labor de seis hits permitidos.

El abridor dominicano de los Marlins, Eury Pérez (7-11), fue retirado del juego tras permitir un máximo de la temporada de siete carreras —cinco limpias— y 10 hits en cuatro entradas.

El sencillo impulsor del venezolano Francisco Álvarez en la tercera entrada empató el juego 4-4.

El dominicano Juan Soto anotó desde primera a un mal tiro que pasó de largo al campocorto dominicano Otto Lopez hacia el jardín izquierdo en un intento de out forzado. ___ Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP FUENTE: AP