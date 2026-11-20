Un visitante toma fotos de las nubes de lluvia que se ciernen sobre Griffith Park en Los Ángeles, el jueves 19 de noviembre de 2026. (AP Foto/Jae C. Hong) AP

El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias y vigilancias de inundación a lo largo de unos 320 kilómetros (200 millas), desde el sur de Melbourne hasta el área de Jacksonville. Se esperaban entre 5 y 15 centímetros (2 a 6 pulgadas) adicionales de lluvia hasta el sábado, mientras que algunas zonas podrían registrar entre 20 y 25 centímetros (8 a 10 pulgadas) extra.

“Se esperan inundaciones repentinas severas y generalizadas”, señaló el servicio meteorológico en un pronóstico la mañana del viernes. “Además, se inundarán áreas que normalmente no experimentan inundaciones repentinas. Asimismo, las vidas y las propiedades (están) en gran peligro”.

El río St. Johns, el más largo de Florida, superó el jueves cerca de Cocoa un nivel récord establecido en 1953. Se prevé que el río se mantenga al menos 61 centímetros (2 pies) por encima del nivel de inundación hasta comienzos de la próxima semana, indicó el servicio meteorológico.

También se esperaba el viernes que se formara un sistema de baja presión no tropical y que pudiera convertirse en una tormenta subtropical o tropical a lo largo de la costa del sureste de Estados Unidos, informó el Centro Nacional de Huracanes en Miami. Las costas del sureste y del Atlántico medio deberían prepararse para vientos fuertes, oleaje peligroso e inundaciones costeras hasta comienzos de la próxima semana, antes del feriado de Acción de Gracias.

Según totales preliminares del servicio meteorológico, varias partes de la costa este de Florida han sido azotadas por lluvias que suman más de 43 centímetros (17 pulgadas) en algunos puntos desde el martes. Eso se suma a las fuertes precipitaciones que cayeron a principios de este mes. Varios lugares ya han registrado el noviembre más lluvioso del que se tenga constancia.

Las tormentas se desplazaron hacia el norte hasta la Costa Espacial el jueves, haciendo que los ríos se desbordaran y motivando rescates acuáticos de personas y caballos durante lo que, supuestamente, es la estación seca de Florida, que va de octubre a mayo.

“Nunca había visto algo así en Florida”, afirmó Jazmin Foster, cuya casa en Melbourne quedó anegada por segunda vez en dos semanas.

El jueves, en el condado de Brevard, personas con remolques se adentraron con el agua hasta las rodillas para rescatar a decenas de caballos y otros animales en el Blue Lake Equestrian Center, un hospicio y centro de alojamiento para animales ubicado en Cocoa. Los animales fueron trasladados a un pastizal seco en otro lugar.

Los equipos de primera respuesta realizaron casi 100 rescates en aguas altas en todo el condado, y esas cifras seguían aumentando, manifestó el jefe policial Wayne Ivey. La ciudad de Palm Bay ordenó evacuaciones obligatorias para algunos residentes de una comunidad de casas móviles. Se abrieron refugios para los residentes obligados a abandonar sus hogares.

Casi 200 integrantes de la Guardia Nacional de Florida, con 50 vehículos para aguas altas, han sido desplegados para ayudar a lo largo de la costa, informó la División de Manejo de Emergencias. Unos 235 agentes de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida también acudieron al llamado.

Las tormentas de esta semana han sido impulsadas por una persistente alta presión sobre Virginia y un sistema de baja presión, junto con un frente estacionario asociado en el Golfo que, en conjunto, han impulsado un flujo constante desde el mar hacia tierra a través de la península de Florida. Son un efecto derivado de El Niño, el calentamiento natural del Pacífico cerca del ecuador que altera los patrones meteorológicos en todo el mundo.

Según los meteorólogos, se prevé que las condiciones de El Niño persistan hasta la primavera, lo que significa que el clima extremo y húmedo en Florida y California probablemente continuará durante el invierno.

La costa de California, desde las áreas de Los Ángeles hasta San Francisco, también quedó anegada esta semana por las inundaciones ocurridas en muchas zonas, las cuales dejaron vecindarios bajo el agua y obligaron a algunos conductores a abandonar vehículos averiados en las aguas de inundación. Un largo tramo de la autopista costera 1 fue cerrado al sur de la península de Monterey debido a deslizamientos de rocas y lodo.

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Las periodistas de The Associated Press Amy Taxin en Santa Ana, California, y Jessica Hill en Las Vegas contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP