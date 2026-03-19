El nombre César Chávez, antes un honor, ahora es una mancha que muchos quieren borrar

La estatua de César Chávez en Laveen, Arizona, el 18 de marzo del 2026 (AP foto/Ross D. Franklin) AP

La estatua en la Universidad Estatal de California en Fresno es solo uno de decenas de monumentos, calles de ciudades y escuelas primarias que honran el nombre de Chávez y el legado de su movimiento laboral en todo el país. The Associated Press identificó más de 130 lugares u objetos en al menos 19 estados que llevan el nombre de Chávez, incluidas bibliotecas, calles, centros comunitarios y parques públicos.

De pronto, el nombre se ha convertido más en una mancha. Algunas de las instituciones y gobiernos locales que supervisan sitios en todo el país que llevan el nombre de Chávez ya han iniciado el proceso para borrarlo. Además de edificios y señales de calles, también quieren cambiar el nombre del Día de César Chávez, un feriado proclamado a nivel federal que coincide con su cumpleaños, el 31 de marzo.

Las acusaciones de que Chávez abusó sexualmente de niñas y mujeres, incluida la también líder del movimiento Dolores Huerta, “exigen toda nuestra atención y un ajuste de cuentas moral mediante la retirada de su estatua de nuestro campus”, manifestó Saúl Jiménez-Sandoval, presidente de la Universidad Estatal de California en Fresno. No está claro cuánto tiempo tomará.

Tampoco está claro qué ocurrirá con el Monumento Nacional César E. Chávez en Keene, California, que incluye la oficina donde habrían ocurrido algunos de los abusos denunciados.

En Phoenix, integrantes del concejo municipal señalaron que se reunirán la próxima semana para votar si cambian el nombre del feriado, así como el de cualquier edificio y calle que lleven el nombre de Chávez.

The New York Times informó primero el miércoles que encontró pruebas creíbles de que Chávez atrajo y abusó sexualmente de niñas pequeñas que trabajaban en el movimiento. Una de sus víctimas, de hecho, se sintió en parte obligada a presentarse después de una propuesta para nombrar una calle cerca de su casa en honor a Chávez.

Huerta, quien por derecho propio era una leyenda del movimiento laboral y cofundó en 1962 con Chávez la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas —que se convirtió en el sindicato United Farm Workers of America—, reveló al periódico que fue víctima de abuso por parte de él cuando tenía poco más de 30 años.

Algunos piden que los lugares que llevan el nombre de Chávez sean rebautizados en honor a Huerta.

Entre los lugares y objetos que llevan su nombre figura un buque de carga de la Marina de Estados Unidos que conmemora el servicio de Chávez durante la Segunda Guerra Mundial y un monumento nacional establecido en 2012 por el entonces presidente Barack Obama en un terreno de 187 acres donde Chávez vivió y trabajó en el pasado.

La mayoría de los lugares están en California, pero incluyen sitios en al menos 19 estados, desde Nueva York y Maryland hasta Oklahoma, la región de los Grandes Lagos y el estado de Washington.

Más de la mitad son escuelas, la mayoría en California. En Pueblo, Colorado, Chávez comparte el nombre de una escuela con Huerta.

Modificar un monumento nacional, como cambiarle el nombre, requiere una ley del Congreso o una acción del presidente.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP