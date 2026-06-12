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El Mundial arranca en Ciudad de México y otras fotos de la semana en Latinoamérica y el Caribe

México, coanfitrión el Mundial de fútbol más grande de la historia, firmó un excelente arranque en el torneo con una victoria por 2—0 sobre Sudáfrica en el partido inaugural, delante de 80.824 fanáticos en el icónico estadio Azteca de la capital.

El mexicano Raúl Jiménez celebra tras marcar el segundo gol de su equipo durante el partido de la Copa del Mundo de fútbol entre México y Sudáfrica, el jueves 11 de junio de 2026, en Ciudad de México. (AP Foto/Natacha Pisarenko)
El mexicano Raúl Jiménez celebra tras marcar el segundo gol de su equipo durante el partido de la Copa del Mundo de fútbol entre México y Sudáfrica, el jueves 11 de junio de 2026, en Ciudad de México. (AP Foto/Natacha Pisarenko) AP

La distancia entre los dos candidatos a la presidencia de Perú se estrechó con el 96% de las boletas contadas tras el balotaje. El ganador será el noveno presidente del país andino en 10 años.

Cientos de miles de personas llenaron la Avenida Paulista de São Paulo para el Desfile del Orgullo LGBTQ+ de la ciudad.

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Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 5 y el 11 de junio de 2026.

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Las imágenes fueron seleccionadas por la fotoperiodista de The Associated Press Natacha Pisarenko en Buenos Aires, Argentina.

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Los fotógrafos de AP están en Instagram en: https://www.instagram.com/apnews

AP Images en X: http://twitter.com/AP_Images

blog de AP Images: http://apimagesblog.com

FUENTE: AP

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