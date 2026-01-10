El modesto Macclesfield, la sorpresa en la Copa FA y elimina al campeón defensor Crytal Palace

Compartir en:









Josh Kay del Macclesfield Town, de la sexta división inglesa, celebra con los aficionados su victoria en la tercera ronda de la Copa FA ante el campeón defensor Crystal Palace el sábado 10 de enero del 2026. (Martin Rickett/PA via AP) AP

Macclesfield es un equipo que juega en la sexta división del fútbol inglés, cinco niveles por debajo de su oponente de la Liga Premier y tomó la delantera cuando el capitán Paul Dawson cabeceó un centro de Luke Duffy a los 43 minutos.

Isaac Buckley-Ricketts aumentó la ventaja a 2-0 a los 60 minutos, provocando celebraciones desenfrenadas.

Tras un tumulto en el área penal, Buckley-Ricketts, quien pasó por la academia del Manchester City, recibió el balón y hábilmente lo tocó con el exterior de su pie derecho, superando al portero Walter Benítez.

Macclesfield es dirigido por John Rooney, quien comenzó y terminó su carrera como mediocampista en el club y está en su primera temporada como entrenador. Es el hermano menor del exastro de Inglaterra y del Manchester United, Wayne Rooney.

Yeremy Pino disparó un tiro libre en el último minuto por encima de la barrera, y que llevó a seis minutos de nerviosismo para Macclesfield en el tiempo de descuento mientras los aficionados locales coreaban "¡Silkmen! ¡Silkmen!" — el apodo del club.

Macclesfield resistió ante un Palace cuya tarde desastrosa se resumió en una acción: cuando el defensor central estadounidense Chris Richards hizo un saque de banda incorrecto en el último minuto del tiempo de descuento, devolviendo la posesión a Macclesfield.

Tras el pitido final, los aficionados corrieron al campo en Moss Rose — un modesto estadio con capacidad para 5.900 personas en el noroeste de Inglaterra — para celebrar mientras Dawson y Duffy eran llevados en hombros. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP