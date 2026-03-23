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El misterio de la ausencia de Ben White en Inglaterra llega a su fin

El defensor de Arsenal Ben White regresó a una convocatoria de Inglaterra por primera vez desde que abandonó al equipo a mitad del último Mundial.

ARCHIVO - Ben White (izquierda) de Arsenal pugna por el balón con Milos Kerkez de Bournemouth en la Liga Premier, el 3 de mayo de 2025, en Londres. (AP Foto/Kin Cheung, File)
ARCHIVO - Ben White (izquierda) de Arsenal pugna por el balón con Milos Kerkez de Bournemouth en la Liga Premier, el 3 de mayo de 2025, en Londres. (AP Foto/Kin Cheung, File) AP

White fue convocado por el seleccionador Thomas Tuchel el lunes para los próximos amistosos contra Uruguay y Japón como reemplazo del lesionado Jarell Quansah. Anteriormente se había declarado no disponible para la selección tras su salida anticipada del Mundial de Qatar y nunca explicó públicamente el motivo.

El ex seleccionador Gareth Southgate fue claro sobre su deseo de incluir al White, de 28 años, de cara a la Eurocopa de 2024, pero no logró convencerlo de regresar.

“Para mí, eso es una gran lástima”, manifestó Southgate en ese momento. “Él estaría en esta convocatoria, pero no está disponible para nosotros y tengo que centrarme en quién puede ayudarnos”.

White dejó el Mundial de 2022 antes de tiempo por lo que la federación de Inglaterra dijo que eran “motivos personales”.

Su salida fue repentina y se produjo poco antes del primer partido de Inglaterra en la fase de eliminación directa. En ese momento, la FA pidió que “se respete la privacidad del jugador” sin dar más detalles.

Más tarde, Southgate desestimó los reportes de que hubiera un problema entre White y el entonces asistente Steve Holland, y su prolongada ausencia de la selección siguió siendo un misterio.

Tuchel, quien asumió el cargo tras Southgate el año pasado, dijo que se pondría en contacto con el jugador del Arsenal, que se ha mantenido como uno de los mejores defensores de la Liga Premier.

Su convocatoria abre la posibilidad de que forme parte del plantel de Inglaterra para el Mundial de este año en Estados Unidos, Canadá y México.

White ya había hablado de su inusual actitud hacia el fútbol, al revelar que rara vez ve partidos.

“Simplemente me encanta el juego, siempre jugando, nunca viéndolo”, dijo a Sky Sports en 2021.

Si juega en cualquiera de los dos partidos contra Uruguay o Japón, será su primera aparición desde que sumó su cuarta internacionalidad ante Costa de Marfil en marzo de 2022.

Tuchel también convocó a Harver Barnes de Newcastle como reemplazo del delantero Eberechi Eze de Arsenal.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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