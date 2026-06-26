El miedo se apodera de comunidades haitianas tras fallo que elimina protección ante deportación

ARCHIVO – Varias personas se toman de las manos y sostienen una bandera de Haití en una vigilia en el complejo cultural Little Haiti después de que un juez federal impidiera que el gobierno del presidente Donald Trump pusiera fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los haitianos, el 3 de febrero de 2026, en el norte de Miami. (AP Foto/Lynne Sladky, Archivo) AP

Sintió que necesitaba prepararse para la muerte, por si la deportan de regreso a Haití, un país del que huyó cuando tenía 9 años.

La Corte Suprema de Estados Unidos permitió el jueves que el gobierno del presidente Donald Trump ponga fin a las protecciones legales para migrantes que huyen de la violencia y los desastres naturales en Haití y Siria, lo que hizo que el miedo se propagara por esas comunidades en todo Estados Unidos. Cientos de miles de personas enfrentan ahora la perspectiva de la deportación.

“He vivido con este miedo interno; es como prepararse para un funeral, por si acaso muero al ir a otro país”, dijo la enfermera, que pidió no ser identificada por temor a ser señalada para deportación.

Ella forma parte de unos 350.000 haitianos a quienes se les concedió el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), muchos de los cuales han vivido y trabajado legalmente en Estados Unidos durante décadas y tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses. La decisión del jueves, prevista para entrar en vigor el 27 de julio, también se aplicó a unos 6.000 sirios. Además, podría abrir la puerta a que el gobierno desmonte protecciones para 1,3 millones de personas de 17 países.

El Congreso creó el Estatus de Protección Temporal en 1990 para evitar deportaciones a países considerados peligrosos debido a desastres, guerra civil u otros tipos de violencia o inestabilidad. Permite que las personas trabajen legalmente en Estados Unidos, pero no ofrece una vía hacia la ciudadanía. Puede renovarse en incrementos de hasta 18 meses si el secretario de Seguridad Nacional considera que las condiciones no son seguras para el regreso.

El gobierno del expresidente Joe Biden duplicó aproximadamente el número de personas amparadas por el TPS. El gobierno de Trump puso fin a esas protecciones, insistiendo en que estaban pensadas para ser temporales, que los países ahora son seguros y que el gobierno de Biden amplió el destino y evaluó de manera deficiente a los beneficiarios.

Los beneficiarios del TPS han vivido, por definición, en un limbo, y su futuro ha sido especialmente precario durante el gobierno de Trump, pero el fallo del Tribunal Supremo asestó lo que podría ser un golpe devastador para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

Los haitianos de Ohio ya habían estado antes en el centro de atención

La comunidad haitiana de Springfield, Ohio, se convirtió en un objetivo particular del gobierno durante la campaña de 2024, cuando Trump difundió rumores ficticios de que los haitianos se comían a los gatos y perros de la gente. No hay pruebas que respalden esas afirmaciones.

Aun así, la comunidad ha enfrentado una intensa presión desde entonces, manifestó Viles Dorsainvil, director ejecutivo del Haitian Community Help and Support Center en Springfield.

El fallo del jueves se sumó al pánico y al caos. La gente no sabe si debería retirar todo su dinero del banco, señaló Dorsainvil. No saben si pueden trabajar, si sus hijos pueden ir a la escuela. Muchos hacen preparativos para dejar atrás a sus hijos, que son ciudadanos estadounidenses, si los expulsan del país.

“Como haitiano, siempre digo que la vida no ha sido fácil para nosotros, nada ha sido fácil para nosotros y este es otro capítulo en nuestra vida. Y hemos estado en ese tipo de situación desde que terminó la campaña presidencial, cuando se inventaron ese tipo de teoría conspirativa de que comíamos gatos y perros”, expresó Dorsainvil. “Nos han señalado. Hemos estado en el centro de atención por su agenda política”.

Dorsainvil dijo que está concentrado en tratar de mantener a la gente calmada, diciéndoles que no entren en pánico, que no se sientan sin esperanza ni tomen decisiones desesperadas que podrían ponerlos aún más en riesgo a ellos y a sus hijos.

Muchos titulares del TPS trabajan en labores de cuidado

La madre haitiana de un bebé de 17 meses que vive en Florida se despertó el jueves por la mañana con la noticia.

“Lo estaba leyendo y por un momento sentí que no podía respirar, como si algo estuviera sentado sobre mi pecho, como si mis pulmones no pudieran expandirse”, relató la mujer de 37 años, con la voz quebrada.

Pidió no ser identificada por temor a ser detenida y deportada.

“No esperaba esto. Es muy difícil de aceptar. Tal vez estoy en un proceso de negación, pero creo que esto no puede ser real”, afirmó. “Tenía mucha esperanza”.

Ella llegó a Estados Unidos en 1995, cuando tenía 7 años, y se graduó de la secundaria en este país. Pero no pudo ir a la universidad porque no tenía estatus legal.

Pero en 2010 todo cambió, cuando Estados Unidos otorgó a los haitianos protección tras un terremoto catastrófico. Estados Unidos la extendió repetidamente en medio de la violencia de pandillas que ha consumido al país y ha desplazado a más de un millón de personas.

La mujer de Florida solicitó el beneficio y pudo estudiar y convertirse en enfermera.

Iba a comenzar un nuevo trabajo en dos semanas. Ahora no sabe si está autorizada para trabajar.

La mayoría de los titulares de TPS realizan labores de cuidado y, según grupos del sector, la industria de cuidados de largo plazo —como los asilos de ancianos y los centros para personas con discapacidad— podría verse particularmente afectada a medida que el miedo y la incertidumbre se extienden por Estados Unidos.

La enfermera de Kentucky dijo que intenta concentrarse en su trabajo de cuidar a personas con discapacidad. Pero es difícil no pensar en el peor escenario, imaginando ser separada de sus hijos, de 13, 12, 8 y 2 años, y ser enviada a su país de origen, que dejó hace más de dos décadas. Lee en las noticias que hay guerras de pandillas, secuestros, asesinatos.

“No quiero ir allí. Estoy muy adaptada a la cultura estadounidense. Es como si alguien dijera: ‘Oye, ¿quieres ir a vivir a una película de terror?’. Ya sabes, no, no quiero”.

—-

Aftoora-Orsagos informó desde Springfield, Ohio. La periodista de The Associated Press Claire Galforo contribuyó desde Louisville, Kentucky.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP