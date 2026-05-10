El mánager de los Orioles usa máscara en el dugout para protegerse de las bolas de foul

BALTIMORE (AP) — El mánager de los Orioles, Craig Albernaz, está dispuesto a hacer lo que sea necesario para protegerse la cara a partir de ahora.

El manager de los Orioles de Baltimore, Craig Albernaz, habla con los reporteros antes de un partido de béisbol contra los Guardianes de Cleveland, el viernes 17 de abril de 2026, en Cleveland. (Foto AP/Phil Long)
Terminó con la mandíbula fracturada el mes pasado tras ser golpeado por una bola de foul, por lo que se puso un guante y una máscara en el dugout el domingo después de que Pete Alonso enviara otro foul hacia el área de la banca.

Albernaz primero agarró un guante. Luego se puso por un rato el casco y la máscara de receptor, lo que provocó algunas risas.

Manifestó después que el mánager de los Atléticos, Mark Kotsay, lo estaba incitando.

“Alonso bateó una pelota que pasó prácticamente muy cerca de mí y casi me golpea. Miré hacia Kotsay y él se estaba riendo y me decía que me pusiera la máscara y esas cosas”, señaló Albernaz.

Los Orioles terminaron venciendo por 2-1 a los Atléticos.

