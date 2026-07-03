El mágico Mundial de Vozinha y Cabo Verde acaba tras exigir a Messi y Argentina

El arquero de Cabo Verde Vozinha tras la derrota 3-2 ante Argentina en los 16vos de final del Mundial, el viernes 3 de julio de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell) AP

Cabo Verde no ganó ni un solo partido en este Mundial y, de algún modo, eso no parecía importar. El bautizo del equipo africano en este escenario fue inolvidable, gracias en gran medida al arquero de 40 años que estuvo a punto de protagonizar uno de los mayores batacazos en la historia del fútbol de selecciones.

El recorrido mágico de Cabo Verde terminó el viernes en los dieciseisavos de final. Los Tiburones Azules sucumbieron 3-2 ante Lionel Messi y la reinante campeona Argentina en una prórroga

Y con eso, la aventura terminó. Debutaron con un empate sin goles ante España para abrir el torneo, con Vozinha como el baluarte en el arco, lo que dio pie al cautivador relato sobre el esfuerzo colaborativo global que se necesitó para llevar a su madre a Estados Unidos para ver los partidos de la fase de grupos. Dos dramáticos empates adicionales fueron suficientes para que Cabo Verde accediera a la ronda de eliminación directa.

Pero se necesitó un gol y una asistencia en un tiro de esquina de Messi para rescatar a la toda poderosa Argentina, que consiguió el tanto de la victoria a mitad del segundo tiempo del tiempo extra, 2 horas y media en tiempo real después de que comenzara un duelo que en los papeles lucía desigual.

Vozinha volvió a agigantarse contra la selección liderada por el mejor jugador del mundo — una y otra vez. Al menos cuatro veces intervino para ahogarle el grito de gol a Messi en los últimos 60 minutos del partido.

— Una atajada a quemarropa a los 63 minutos después de que Messi intentó meter un potente disparo de derecha junto al arquero, quien salió de su línea para reducir el ángulo y absorbió el remate con el cuerpo.

— Un tiro libre de Messi a los 73 parecía destinado a tomar una comba hacia el lado derecho de la red. Vozinha alcanzó a rozarlo con una mano extendida lo justo para desviarlo y alejarlo, preservando lo que entonces era un 1-1.

— Messi ejecutó un tiro libre rasante en el tiempo de descuento- Vozinha logró atisbar el balón a través de una pared de cuerpos y se dejó caer de rodillas para hacer la atajada.

— Ya tarde en el primer periodo de 15 minutos del tiempo extra, Messi controló un balón desviado en la parte alta del área penal y remató. Vozinha se lanzó a su izquierda y también desvió ese disparo de un manotazo.

Cabo Verde, la nación más pequeña en términos de superficie terrestre en llegar al Mundial y un país con una población de alrededor del 1% del tamaño de la de Argentina, recibirá 11 millones de dólares de la FIFA por haber llegado tan lejos en el torneo.

Por supuesto, los Tiburones Azules obtuvieron mucho más que dinero. Se dieron a conocer en el escenario más grande del fútbol.

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FUENTE: AP