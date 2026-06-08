El líder chino Xi llega a Corea del Norte para reunirse con Kim entre gran expectación

Una calle se ve decorada con las banderas de China y Norcorea en Pyongyang, el lunes 8 de junio de 2026. (AP Foto/Jon Chol Jin) AP

Durante un viaje de dos días, su primera visita a Corea del Norte en siete años, Xi se reunirá con el líder norcoreano, Kim Jong Un. Será su primera cumbre desde septiembre, cuando se encontraron en Beijing tras presenciar un desfile militar junto al presidente ruso, Vladímir Putin, y otros mandatarios.

La agencia oficial china de noticias Xinhua informó que Xi había llegado a Pyongyang, después de haber reportado previamente que su comitiva incluye a su esposa, Peng Liyuan, el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, y el alto funcionario del Partido Comunista Cai Qi.

No se ha mencionado una agenda específica. Expertos extranjeros pronostican que la reunión tendrá grandes repercusiones en los vínculos bilaterales y más allá, mientras ambos buscan restaurar plenamente su alianza tradicional frente a confrontaciones separadas con Estados Unidos.

“Un líder chino no visita Corea del Norte solo porque toque una visita. El viaje de Xi tendrá implicaciones reales para las relaciones China-RPDC”, afirmó Leif-Eric Easley, profesor de la Universidad Ewha Womans en Seúl, que empleó la abreviatura del nombre completo de Corea del Norte.

El viaje de Xi ocurre después de sus cumbres consecutivas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con Putin en Beijing el mes pasado. Se espera que Xi vuelva a reunirse con Trump durante una visita prevista a Estados Unidos en septiembre.

Xi intentará demostrar la “influencia de China sobre la península coreana” y “un papel de liderazgo en todo el noreste de Asia en la era de las competencias estratégicas con Estados Unidos”, sostuvo Kwak Gil Sup, director de One Korea Center, un sitio web especializado en asuntos de Corea del Norte.

China ha sido durante mucho tiempo el salvavidas económico de Corea del Norte y su principal respaldo diplomático. Expertos señalan que China ha evitado aplicar plenamente las sanciones de la ONU contra Corea del Norte y ha enviado ayuda clandestina para ayudar a su empobrecido vecino a mantenerse a flote. Este año se cumplen 65 años desde que ambos países firmaron un tratado de defensa mutua.

Pero en los últimos años han surgido dudas sobre sus vínculos, ya que Corea del Norte ha priorizado la cooperación con Rusia al suministrar tropas y armas para apoyar su guerra contra Ucrania. A cambio, Corea del Norte ha recibido asistencia económica y militar de Rusia.

Restaurar una influencia exclusiva sobre Corea del Norte le daría a Xi una ventaja en sus gestiones con Trump, quien ha expresado repetidamente su deseo de reanudar la diplomacia con Kim, según expertos.

“Aplicar las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y hacer cumplir las sanciones no parecen ser prioridades para China”, apuntó Easley.

En un artículo publicado el lunes en el principal periódico norcoreano, Rodong Sinmun, Xi señaló que China y Corea del Norte deben reforzar la cooperación estratégica y trabajar juntas para oponerse al “hegemonismo y la política coercitiva” y perseguir un mundo multipolar ordenado.

Kim necesita apoyo de Xi para ser reconocido como estado nuclear

Xi probablemente ofrecería a Kim paquetes de ayuda económica, como envíos de arroz y fertilizantes, la reanudación del turismo organizado chino a Corea del Norte y proyectos económicos conjuntos, indicaron analistas.

“Corea del Norte no puede depender únicamente de Rusia. Necesita alinearse con China”, expresó Kwak.

En un editorial del lunes, el Rodong Sinmun calificó a Xi como “el huésped de Estado más honrado”, y afirmó que las calles de Pyongyang “están llenas de un ambiente de amistad”.

Xi también podría abstenerse de presionar a Kim sobre la desnuclearización de Corea del Norte y hablar de manera vaga sobre la paz y la estabilidad en la península coreana. Eso sería esencial para Kim, quien está desesperado por obtener reconocimiento internacional como estado con armas nucleares como vía para pedir el levantamiento de las sanciones de la ONU contra Corea del Norte.

“Los funcionarios chinos han adoptado la postura de no hablar públicamente sobre la desnuclearización en la península coreana, aunque la mantienen como un objetivo a largo plazo. Kim parece querer que Xi acepte a Corea del Norte como un vecino nuclear”, comentó Easley.

Tras la cumbre del mes pasado entre Trump y Xi, la Casa Blanca dijo que ambos líderes confirmaron su objetivo compartido de desnuclearizar Corea del Norte. Pero China sólo indicó que los líderes hablaron sobre el tema nuclear en la península coreana. El domingo, la hermana de Kim y alta funcionaria, Kim Yo Jong, tachó de “información falsa” el resumen de Estados Unidos sobre la reunión Xi-Trump.

La semana pasada, Kim presentó una nueva planta para producir insumos nucleares y prometió reforzar las fuerzas nucleares del país “a un ritmo exponencial”. También observó pruebas en el mar de un nuevo destructor naval y pidió acelerar los esfuerzos para construir una marina con armas nucleares.

El presidente surcoreano Lee Jae Myung dijo a los periodistas el lunes que Corea del Norte produce anualmente suficientes insumos nucleares para unas 10-20 bombas y está cerca de perfeccionar la tecnología de misiles balísticos intercontinentales. Lee sostuvo que el mundo debe centrarse primero en convencer a Corea del Norte de congelar su producción de materiales nucleares y su programa de misiles balísticos intercontinentales como objetivo de corto plazo.

El domingo, la hermana de Kim se hizo eco de su hermano y calificó el impulso de Estados Unidos por la desnuclearización de Corea del Norte como un “sueño escapista y anacrónico”.

Kim Jong Un ha rechazado las ofertas de Estados Unidos y Corea del Sur para dialogar y se ha centrado en ampliar y modernizar su arsenal nuclear desde que su diplomacia de alto riesgo con Trump se derrumbó en 2019. El líder norcoreano dijo en septiembre que aún tenía “buenos recuerdos personales” de Trump, pero instó a Estados Unidos a retirar su exigencia de que Corea del Norte se desnuclearice como condición previa para reanudar la diplomacia.

Expertos señalan que Kim eventualmente querría conversaciones de reducción de armas con Estados Unidos para obtener concesiones a cambio de entregar parcialmente sus armas nucleares.

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El periodista de Associated Press E. Eduardo Castillo en Beijing contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP