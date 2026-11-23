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Daniel Requena marcó a dos minutos del final para salvar un tanto.

Roy Revivo había adelantado a los visitantes a los 62 minutos, pero Requena igualó el marcador con una volea a corta distancia.

Con el empate, el Elche cortó una racha de dos derrotas consecutivas, aunque permanece penúltimo en la tabla con 11 puntos en 13 partidos.

El Levante, que apenas suma una victoria en sus últimos 10 encuentros de liga, se ubica un punto y cuatro puestos por encima.

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FUENTE: AP