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El lanzador de los Rockies Domingo Acevedo, suspendido 80 juegos por dopaje en ligas menores

NUEVA YORK (AP) — El lanzador derecho dominicano Domingo Acevedo, un veterano de tres años en las Grandes Ligas que lanza con los Isotopesde Albuquerque, filial Triple-A de Colorado, fue suspendido por 80 juegos el miércoles tras dar positivo por la sustancia para mejorar el rendimiento Stanozolol, de acuerdo con el programa antidopaje de las ligas menores.

Acevedo, de 32 años, comenzó esta temporada con los Piratas de Campeche en México y firmó un contrato de ligas menores con los Rockies el 1 de mayo. Tiene marca de 2-0 con efectividad de 5,81 en seis aperturas y dos apariciones como relevista con Albuquerque.

Acevedo tuvo marca de 4-4 con efectividad de 4,09 en 89 apariciones como relevista con Oakland de 2021 a 2023, y luego fue dejado en libertad.

Es el octavo jugador sancionado este año por una infracción relacionada con drogas.

El jardinero de Atlanta, Jurickson Profar, de Curazao, fue suspendido por toda la temporada el 3 de marzo después de dar positivo por testosterona exógena y sus metabolitos. El resultado adverso fue la segunda infracción de Profar bajo las reglas antidopaje.

El jardinero agente libre Max Kepler fue suspendido por 80 juegos el 9 de enero tras dar positivo por Epitrenbolona. Firmó con Arizona y regresó a las Grandes Ligas el 26 de junio.

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